Видео Двое пенсионеров пострадали в результате сильного пожара в Елгаве

В понедельник загорелся и сгорел двухэтажный дом на улице Страумес в Елгаве.

Виктория Грибусте, пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы, сообщила, что по прибытии на место пожарные обнаружили, что горит здание на площади 150 квадратных метров.

"До приезда пожарных из дома эвакуировались два человека, пострадавшие в результате аварии. Пожар удалось потушить незадолго до двух часов ночи", - говорит она.

Пострадавшие - двое пожилых людей, около 80 лет.

О причинах пожара судить пока рано. Возможно, что-то пошло не так с отоплением, возможно, произошло короткое замыкание. Не исключены и другие причины.

Пострадавший от пожара дом уже непригоден для проживания. Остается только надеяться, что его владельцы подумали о страховании имущества.

Видео: Сюжет программы Degpunktā:

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