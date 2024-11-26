В понедельник, 25 ноября, в здании в Елгаве вспыхнул пожар, который угрожал перекинуться на соседние дома. Два человека едва спаслись от дыма и пламени, передает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Двое пенсионеров пострадали в результате сильного пожара в Елгаве
В понедельник загорелся и сгорел двухэтажный дом на улице Страумес в Елгаве.
Виктория Грибусте, пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы, сообщила, что по прибытии на место пожарные обнаружили, что горит здание на площади 150 квадратных метров.
"До приезда пожарных из дома эвакуировались два человека, пострадавшие в результате аварии. Пожар удалось потушить незадолго до двух часов ночи", - говорит она.
Пострадавшие - двое пожилых людей, около 80 лет.
О причинах пожара судить пока рано. Возможно, что-то пошло не так с отоплением, возможно, произошло короткое замыкание. Не исключены и другие причины.
Пострадавший от пожара дом уже непригоден для проживания. Остается только надеяться, что его владельцы подумали о страховании имущества.
Видео: Сюжет программы Degpunktā:
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