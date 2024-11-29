Пусть до Рождества еще почти месяц, скрасить ожидание любимого праздника помогают свечи на венке Адвента и адвент-календари. Но как обновить наскучившие календари с простыми шоколадками внутри? TVNET+ отправился на поиски самых оригинальных праздничных аксессуаров на любой вкус - как для взрослых, так и для детей!
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Носки, блесны и 18+: выбираем самые необычные адвент-календари
Традиция адвент-календарей хорошо прижилась в Латвии, однако привычные шоколадки давно надоели, особенно если побаловать себя в темном декабре хочет взрослый, а не ребенок. Мы постарались отыскать календари, среди которых каждый найдет что-нибудь на свой вкус!
Итак, к сладостям из классических календарей отлично подойдет набор чая из такого календаря.
Но кто сказал, что праздничное настроение бывает только для детей?
Женщинам может приглянуться косметический набор.