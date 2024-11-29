Носки, блесны и 18+: выбираем самые необычные адвент-календари

Пусть до Рождества еще почти месяц, скрасить ожидание любимого праздника помогают свечи на венке Адвента и адвент-календари. Но как обновить наскучившие календари с простыми шоколадками внутри? TVNET+ отправился на поиски самых оригинальных праздничных аксессуаров на любой вкус - как для взрослых, так и для детей!