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Носки, блесны и 18+: выбираем самые необычные адвент-календари

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Адвент-календарь. Иллюстративное фото
Адвент-календарь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Пусть до Рождества еще почти месяц, скрасить ожидание любимого праздника помогают свечи на венке Адвента и адвент-календари. Но как обновить наскучившие календари с простыми шоколадками внутри? TVNET+ отправился на поиски самых оригинальных праздничных аксессуаров на любой вкус - как для взрослых, так и для детей!

Традиция адвент-календарей хорошо прижилась в Латвии, однако привычные шоколадки давно надоели, особенно если побаловать себя в темном декабре хочет взрослый, а не ребенок. Мы постарались отыскать календари, среди которых каждый найдет что-нибудь на свой вкус!

Итак, к сладостям из классических календарей отлично подойдет набор чая из такого календаря.

Фото статьи
Фото: adventkalendary.ru/

Но кто сказал, что праздничное настроение бывает только для детей?

Фото статьи
Фото: adventkalendary.ru
Фото статьи
Фото: 220.lv

Женщинам может приглянуться косметический набор.

Фото статьи
Фото: www.1a.lv
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