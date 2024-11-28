В России отказываются снимать сериал про войну в Украине: Антон Долин о причинах

В середине ноября Жигунов рассказал в СМИ, что его предложение снять сериал, значительная часть которого посвящена войне, отклонили около 50 режиссеров.

"Кино - такая штука: ее делают долго. И я думаю, что даже сейчас, когда всем понятно, что война прямо завтра не кончится... а вдруг кончится? Киношники приучены к какому-то стратегическому мышлению, хотя бы немножко. Снимаешь фильм в сегодняшнем дне, о сегодняшнем дне, но выйдет он послезавтра", - сказал Долин в интервью YouTube-каналу "Bild на русском".

"Вот ты восславишь "СВО" - про себя думают они, вслух они такого не скажут, - а вот послезавтра, например, какой-то будет мир с Украиной, даже вот просто мир, а еще, не дай бог, Россия проиграет в войне. И чего тогда с моей работой? А вдруг тогда судить кого-то будут? Вдруг меня тоже?" - пояснил он.

Видео: Интервью с Антоном Долиным

Кинокритик подчеркнул, что открыто в этих опасениях никто не признается.

"Ну, конечно, они скажут: да что вы, просто у меня много других проектов, другие творческие планы... Но по-прежнему съемки фильма, героизирующего "СВО", предстают в глазах большинства режиссеров рискованным предприятием", - добавил он.

Видео: Антон Долин в передаче "Кто вам платит?"

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