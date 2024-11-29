Гигиена сна: ваше руководство для лучшего отдыха и здоровья

Качество сна также зависит от правильно подобранных матраса, подушки, одеяла и, конечно же, качественного постельного белья.

Если у вас беспокойный сон или громкие соседи, хорошим подспорьем станут беруши. Если в спальне слишком много света, можно подумать о темных шторах или маске на глаза, чтобы создать максимально темную обстановку для сна.

Осторожно с едой и питьем

Примерно за два-три часа до сна не следует пить много жидкости и плотно ужинать, а также употреблять черный и зеленый чай, кофе или алкоголь. Действие кофеина может продолжаться в течение 3-7 часов после употребления. Это означает, что послеобеденная чашка кофе может заставить вас бодрствовать гораздо дольше, чем вам хотелось бы. Пейте много воды в течение всего дня, но сократите потребление жидкости перед сном.

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