Легенда поп-музыки Шер объявила о завершении карьеры

Перед уходом артистка выпустит свой последний альбом - первую коллекцию студийных записей с 2013 года.

Выступая в Лондоне в поддержку своих мемуаров, она пообещала, что альбом будет великолепен, но он, видимо, будет последним. Певица пошутила, что обычно является самым старым человеком в комнате, если только не находится в доме престарелых, и добавила, что отдала бы все, чтобы снова стать 60-летней.

Когда артистка окончательно уйдет на покой, завершив все дела, в частности, касающиеся нового альбома, ей будет уже 80 лет.

За свою долгую карьеру Шер выпустила 27 оригинальных альбомов, получив несколько платиновых и золотых наград. В общей сложности она продала более 140 миллионов записей по всему миру.

Легендарная певица получила не только крупные музыкальные награды, но и престижную кинематографическую премию "Оскар" в 1988 году за роль в фильме "Во власти луны" (Moonstruck). Помимо этих наград в копилке дивы множество трофеев за жизненные достижения в музыке и искусстве в целом.

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