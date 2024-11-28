В среду, 27 ноября, в ночном клубе в тихом центре Риги состоялась вечеринка в честь выхода нового альбома Маркуса Ривы Bigger Than This, на которой собрались в том числе известные лица из США. Смотрите фото!
Фото ⟩ DJ Ella приехала в Латвию, чтобы выступить на разогреве у Маркуса Ривы
Альбом впервые был представлен публике в полном объеме в среду вечером в клубе Soda. За диджейским пультом был сам Маркус. Разогревала вечеринку DJ Ella, которая уже много лет живет в США.
Bigger Than This знаменует собой новый этап в музыкальной карьере Маркуса - он объединяет девять хаус- и танцевальных треков, созданных совместно с украинскими и итальянскими продюсерами Roma Nero и Jacopo Capatano, которые уже начали занимать позиции на европейских радиостанциях. По словам самого певца, новый альбом также очень личный: Маркус рассказывает о стойкости, самопознании и эмоциональном очищении, уделяя особое внимание музыке, танцам и самовыражению как способу преодоления жизненных трудностей.
"Своей музыкой я хочу вдохновить слушателей принять свою силу, отпустить негатив, использовать любовь, музыку и движение для исцеления и процветания. Bigger Than This - это о том, как жить полной жизнью, несмотря на трудности, и находить силу в уязвимости и связи с другими", - говорит музыкант.
"Это мой седьмой альбом, и он отражает то, где я сейчас нахожусь, как в музыкальном, так и в эмоциональном плане. Он был создан в то время, когда я сам чувствовал себя очень уязвимым, но в то же время не боялся открыться и был готов экспериментировать. Работать с Roma и Jacopo было фантастически приятно, и я с нетерпением жду момента, когда смогу показать всем, что мы создали", - говорит Рива.
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