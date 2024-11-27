9 декабря на рождественском концерте Nāc līdzās дети с особыми потребностями выступят вместе с латвийскими звездами эстрады. Это событие, ставшее традиционным, организует фонд Сармы Фрейберги, которая почти 30 лет назад создала уникальный хор.
Хор детей с особыми потребностями готовится к рождественскому концерту
"Такого хора, где поют вместе люди с самыми разными функциональными нарушениями, нет ни в Латвии, ни в Балтии - нигде. Мы думаем, что во всей Европе нет. И даже в мире", - рассказывает основательница хора.
Каспар каждую неделю приезжает на репетиции из Балви. "Мне помогают дойти до автобуса. Сажусь в него самостоятельно. Сам дохожу сюда и назад еду сам. Но здесь всегда кто-то поможет дойти до автобуса. У меня белая трость. Без нее было бы трудно", - делится он.
Элизабете поднимается в зал с помощью отца Эдгара. "Она сама встает, держится за перила и медленно идет. Я помогаю ей подниматься. Сначала на один пролет. Потом пауза. Потом другой. Потом я заношу наверх коляску", - рассказывает он.
Для Элизабете хор - единственная возможность социализации. "Музыка у меня в сердечке. Моя радость, мое хобби. Дома слушаю музыку, устраиваю концерты", - говорит она.
Родители участников тоже становятся частью хора. "Это очень поддерживающая среда. Ты вместе с людьми, которым ничего не нужно объяснять, ничего не нужно доказывать. Мы все здесь расслабляемся - и дети, и родители", - говорит Илзе, мама одной из хористок.
Сарма Фрейберга подчеркивает, что людям с инвалидностью зачастую негде развиваться после школы. "Наши дома культуры еще не готовы работать с такой аудиторией. И я их не виню. Никто не умеет. Результат очень хороший, но работы нужно вкладывать намного больше", - объясняет она.
Хор регулярно выступает на крупных мероприятиях, включая Праздник песни. "Обычно нас воспринимают очень хорошо. Очень. Не буду скрывать, наш хор действительно хорошо поет. На прошлом Празднике песни мы освоили весь репертуар группы Б. Жюри вручило нам первую ступень с высокими баллами и, когда мы уходили, аплодировали стоя", - рассказывает Сарма.
Работа с хором требует особого подхода. "Даже элементарно, чтобы показать вдох, чтобы начать песню, я либо отсчитываю целый такт, либо очень громко дышу. Для обычных людей достаточно просто рукой показать, а тут нужно по-другому. Работать нужно медленнее, больше повторять, говорить спокойнее, быть терпеливым", - объясняет дирижер Камила Силиня.
Репетиции приносят не только результат, но и радость. "Для них хор - это все. Родители рассказывают, что они горят этим, постоянно спрашивают, когда будет хор, повторяют слова песен, записывают на диктофон репетиции и переслушивают их дома. Это о многом говорит", - добавляет она.
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