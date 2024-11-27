Хор детей с особыми потребностями готовится к рождественскому концерту

"Такого хора, где поют вместе люди с самыми разными функциональными нарушениями, нет ни в Латвии, ни в Балтии - нигде. Мы думаем, что во всей Европе нет. И даже в мире", - рассказывает основательница хора.

Каспар каждую неделю приезжает на репетиции из Балви. "Мне помогают дойти до автобуса. Сажусь в него самостоятельно. Сам дохожу сюда и назад еду сам. Но здесь всегда кто-то поможет дойти до автобуса. У меня белая трость. Без нее было бы трудно", - делится он.

Элизабете поднимается в зал с помощью отца Эдгара. "Она сама встает, держится за перила и медленно идет. Я помогаю ей подниматься. Сначала на один пролет. Потом пауза. Потом другой. Потом я заношу наверх коляску", - рассказывает он.

Для Элизабете хор - единственная возможность социализации. "Музыка у меня в сердечке. Моя радость, мое хобби. Дома слушаю музыку, устраиваю концерты", - говорит она.