Простой и проверенный лайфхак, как сделать котлеты суперсочными

"Секретный" ингредиент этого метода можно найти практически на каждой кухне, и это - простейшая пищевая сода. Специалисты портала "Школа жизни" объясняют, что соду можно добавлять не только при приготовлении выпечки, но и при готовке котлет.
Мясо тщательно перемешайте и готовьте как обычно - на сковороде или в заранее разогретой духовке. Важно помнить, что соду нужно добавлять именно перед тем, как жарить или запекать котлеты.
Не стоит бояться, что сода придаст котлетам щелочной вкус, ведь, во-первых, ее нужно добавлять в очень малых количествах, во-вторых, она вступает в реакцию при жарке и не влияет на вкус, а только улучшает внешний вид, делая котлеты пышными и невероятно сочными.