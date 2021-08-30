Простой и проверенный лайфхак, как сделать котлеты суперсочными

"Секретный" ингредиент этого метода можно найти практически на каждой кухне, и это - простейшая пищевая сода. Специалисты портала "Школа жизни" объясняют, что соду можно добавлять не только при приготовлении выпечки, но и при готовке котлет.

Чтобы приготовить суперсочные котлеты, добавьте около 1/2 чайной ложки соды на килограмм фарша с остальными ингредиентами.

Мясо тщательно перемешайте и готовьте как обычно - на сковороде или в заранее разогретой духовке. Важно помнить, что соду нужно добавлять именно перед тем, как жарить или запекать котлеты.