Пн, 30.08.2021
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Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv

Простой и проверенный лайфхак, как сделать котлеты суперсочными

ФОТО: Shutterstock

Вопрос, как пожарить невероятно сочные котлеты с золотисто-коричневой корочкой, актуален всегда. Предлагаем способ, который для того, чтобы мясо стало мягче, уже давно используется как в китайской, так и в еврейской кухне. 

"Секретный" ингредиент этого метода можно найти практически на каждой кухне, и это - простейшая пищевая сода. Специалисты портала "Школа жизни" объясняют, что соду можно добавлять не только при приготовлении выпечки, но и при готовке котлет. 

Чтобы приготовить суперсочные котлеты, добавьте около 1/2 чайной ложки соды на килограмм фарша с остальными ингредиентами.

Мясо тщательно перемешайте и готовьте как обычно - на сковороде или в заранее разогретой духовке. Важно помнить, что соду нужно добавлять именно перед тем, как жарить или запекать котлеты

Не стоит бояться, что сода придаст котлетам щелочной вкус, ведь, во-первых, ее нужно добавлять в очень малых количествах, во-вторых, она вступает в реакцию при жарке и не влияет на вкус, а только улучшает внешний вид, делая котлеты пышными и невероятно сочными.


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