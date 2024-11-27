4 апреля 2025 года итальянская поп-рок-сенсация The Kolors в рамках своего первого европейского тура выступит в концертном зале Palladium.
Итальянская сенсация The Kolors впервые выступит в Латвии
Исполнители суперхитов Italodisco (более 220 миллионов прослушиваний, 5-кратный платиновый статус в Италии и 4-кратный в Польше) и Un Ragazzo Una Ragazza (платиновый в Италии) впервые отправляются в столь масштабный тур, который будет включать в себя сольные и фестивальные концерты в Швейцарии, Германии, Австрии, Бельгии, Словении, Польше, Латвии и других странах.
The Kolors обещают, что помимо вышеперечисленных песен на концерте прозвучат и другие их самые известные хиты, такие как Everytime, Frida (mai, mai, mai) и Pensare male со всех трех студийных альбомов, которые будут дополнены изумительными световыми эффектами и пиротехникой.
Группа была образована в 2009 году двоюродными братьями Антонио Stash (вокал, гитара) и Алексом Фьордиспино (ударные), а также Даниэле Мона (клавишные), которого позже заменил Дарио Якулли (бас-гитара). Первоначально оттачивая свое мастерство в миланском клубе и разогревая такие группы, как Hurts и Gossip, The Kolors постепенно получили признание и привлекли внимание продюсеров Вичи Ломбардо, Элио и Рокко Таники, которые помогли молодым талантам написать свой дебютный альбом I Want (2014) с синглом I Don’t Give a Funk.
The Kolors привлекли более широкое внимание после победы в итальянском телешоу молодых талантов Amici.
Но настоящим прорывом стал сингл Everytime со второго альбома Out (2015), который продержался на 1-м месте итальянского чарта 12 недель подряд и получил пятикратный платиновый статус.
Третий альбом You (2017) включает в себя совместную работу с другими итальянскими артистами, такими как Гуччи Мане в сингле What Happened Last Night.
В 2018 году The Kolors впервые выступили на знаменитом фестивале в Сан-Ремо, исполнив песню на итальянском языке Frida (mai, mai, mai), которая моментально вошла в активную радиоротацию.
В 2019 году Pensare male, спетая вместе с итальянской знаменитостью Элоди, достигла вершины итальянского радиочарта.
Третьим хитом в 2021 году стал Cabriolet Panorama, получивший мультиплатиновый статус.
Однако настоящий фурор произвел вышедший в 2023 году мегахит Italodisco, завоевавший платиновый статус не только в Италии, но и в Швейцарии и Польше.
Un Ragazzo Una Ragazza, вышедшая в феврале 2024 года, продолжила победную серию, вновь получив платиновый статус.
С таким музыкальным багажом и мастерством, отточенным за более чем 15 лет и дополненным итальянской экспрессией, нет сомнений, что зрителей ждет не только визуально блестящее, но и профессионально качественное шоу. До встречи 4 мая в концертном зале Palladium.
Билеты доступны на сайте www.bilesuserviss.lv.
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