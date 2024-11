Итальянская сенсация The Kolors впервые выступит в Латвии

The Kolors привлекли более широкое внимание после победы в итальянском телешоу молодых талантов Amici.

Но настоящим прорывом стал сингл Everytime со второго альбома Out (2015), который продержался на 1-м месте итальянского чарта 12 недель подряд и получил пятикратный платиновый статус.

Третий альбом You (2017) включает в себя совместную работу с другими итальянскими артистами, такими как Гуччи Мане в сингле What Happened Last Night.