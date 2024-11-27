Итальянская сенсация The Kolors впервые выступит в Латвии

The Kolors привлекли более широкое внимание после победы в итальянском телешоу молодых талантов Amici.

Но настоящим прорывом стал сингл Everytime со второго альбома Out (2015), который продержался на 1-м месте итальянского чарта 12 недель подряд и получил пятикратный платиновый статус.

Третий альбом You (2017) включает в себя совместную работу с другими итальянскими артистами, такими как Гуччи Мане в сингле What Happened Last Night.

В 2018 году The Kolors впервые выступили на знаменитом фестивале в Сан-Ремо, исполнив песню на итальянском языке Frida (mai, mai, mai), которая моментально вошла в активную радиоротацию.

В 2019 году Pensare male, спетая вместе с итальянской знаменитостью Элоди, достигла вершины итальянского радиочарта.

Третьим хитом в 2021 году стал Cabriolet Panorama, получивший мультиплатиновый статус.

Однако настоящий фурор произвел вышедший в 2023 году мегахит Italodisco, завоевавший платиновый статус не только в Италии, но и в Швейцарии и Польше.

Un Ragazzo Una Ragazza, вышедшая в феврале 2024 года, продолжила победную серию, вновь получив платиновый статус.

С таким музыкальным багажом и мастерством, отточенным за более чем 15 лет и дополненным итальянской экспрессией, нет сомнений, что зрителей ждет не только визуально блестящее, но и профессионально качественное шоу. До встречи 4 мая в концертном зале Palladium.

Билеты доступны на сайте www.bilesuserviss.lv.

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