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В пятницу состоится мероприятие памяти жертв Холокоста на Румбуле

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Румбульский лес
Румбульский лес Фото: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу, 29 ноября, в 12 часов у мемориала на Румбуле состоится памятное мероприятие, посвященное годовщине уничтожения заключенных Рижского гетто, сообщила агентству LETA член правления Рижской еврейской общины Гита Умановска.

В мероприятии примут участие государственные должностные лица, иностранные дипломаты, представители общественных организаций и еврейской общины, а также ученики Рижской еврейской средней школы имени Семена Дубнова.

На Румбуле произошло одно из крупнейших массовых убийств евреев в Европе. 30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу нацисты и их сторонники расстреляли около 25 000 заключенных Рижского гетто, в том числе более 5000 детей. Также были убиты примерно 950 депортированных из Германии евреев.

В память об убитых на Румбуле евреях 30 ноября с 18 до 22 часов в Риге у памятника Свободы пройдет церемония зажжения свечей.

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