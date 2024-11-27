В пятницу состоится мероприятие памяти жертв Холокоста на Румбуле

В мероприятии примут участие государственные должностные лица, иностранные дипломаты, представители общественных организаций и еврейской общины, а также ученики Рижской еврейской средней школы имени Семена Дубнова.

На Румбуле произошло одно из крупнейших массовых убийств евреев в Европе. 30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу нацисты и их сторонники расстреляли около 25 000 заключенных Рижского гетто, в том числе более 5000 детей. Также были убиты примерно 950 депортированных из Германии евреев.

В память об убитых на Румбуле евреях 30 ноября с 18 до 22 часов в Риге у памятника Свободы пройдет церемония зажжения свечей.

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