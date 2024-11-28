На Вентспилсском шоссе Renault насмерть сбила пешехода

Так, в среду в 18:30 в Бабитской волости Марупского края, на Вентспилсском шоссе, водитель автомобиля Renault сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В среду семь человек пострадали в ДТП в Рижском регионе, два - в Курземе, по одному - в Латгале и Земгале. Большая часть пострадавших в авариях - восемь человек - были пешеходами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны трое водителей - по одному в Земгале, Видземе и Рижском регионе. Кроме того, был задержан один водитель в состоянии наркотического опьянения. Все четверо водителей были так сильно пьяны, что к ним применено уголовное наказание, в связи с чем будет конфисковано транспортное средство или взыскана его стоимость.

В свою очередь, за превышение скорости было оформлено 165 протоколов: в Рижском регионе были наказаны 15 водителей, в Видземе и Латгале - по 41, в Курземе - 31, а в Земгале - 37 водителей. Два водителя были наказаны за агрессивную езду.

Всего полиция оформила 379 протоколов в связи с нарушениями правил дорожного движения.

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