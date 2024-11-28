"Мы приняли решение до конца 2028 года не включать в повестку вопрос о начале переговоров с Европейским союзом", - цитирует главу правительства телеканал "Rustavi 2".

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия также отказывается от любых грантов, предоставляемых ЕС. Он отметил, что к концу 2028 года страна будет достаточно подготовлена экономически, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС с целью присоединения к нему к 2030 году.

Премьер-министр добавил, что отношения между Грузией и ЕС являются и должны оставаться двусторонними.

"Мы гордая и уважающая себя нация с древней историей, и поэтому для нас категорически неприемлемо воспринимать интеграцию в ЕС как милость, оказанную нам Евросоюзом", - заявил Кобахидзе.

Тем временем Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую парламентские выборы в Грузии, прошедшие 26 октября. По мнению депутатов, выборы нельзя считать ни свободными, ни справедливыми. За резолюцию проголосовали 444 человека, 72 высказались против, 82 воздержались.

Депутаты указали, что выборы стали очередным подтверждением того, что Грузия отходит от демократических стандартов. Европарламент возложил всю ответственность за это на правящую партию "Грузинская мечта".

По официальным данным, на парламентских выборах победила именно эта партия. Однако оппозиционные силы и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результаты голосования, называя их фальсифицированными.

Эти выборы рассматривались как показатель желания грузинского народа двигаться в сторону интеграции с ЕС. Однако их результаты, по мнению наблюдателей, говорят о снижении стремления Грузии следовать демократическому пути.

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