Кто ставит капканы в Болдерайском лесу?

Елена Епифанова рассказала, как услышала крик, гуляя с собакой:

"Мы услышали крик - я не знаю, как будто собаку резали. На наше счастье, встретили людей, сориентировались, пошли на этот крик. Увидели там эту косулю привязанную. Мы так растерялись, подумали, что ее просто к дереву привязали".

Спасатели прибыли быстро. Заместитель командира Болдерайского поста Эйнар Смулькевич описал операцию:

"Оказавшись на месте происшествия, встретили звонившую, прошли еще 300 метров вглубь леса и увидели еще двух человек, которые держали косулю. Мы переняли руководство спасательными работами. Закрыли животному глаза, чтобы оно успокоилось, и ручными инструментами освободили ее. Приподняли ее вверх и вытащили из петли. Через какое-то время косуля убежала в лес без каких-либо повреждений".

Елена уверена, что ловушка была установлена преднамеренно:

"Это дело было обмотано толстым металлическим тросом. Была стяжка такая натянута. Это потом мы уже поняли. И вот туда она, видно, попалась и здесь лежала. Стальной трос, специальные были приспособления. На тросе тоже было что-то вроде замка. Т.е. он ее сжимает, когда она двигается".

Она предположила, что ловушки могли поставить бездомные, живущие в заброшенных садах. Один из них отрицал причастность:

"Человеку могу по морде дать, но животное я не обижу никогда в жизни".

Мужчина также рассказал, что его собака однажды угодила в ловушку:

"Я тоже пошел с [собакой] Линдой гулять вдоль опушки леса - две лески снял. И то - одну я не заметил, в одну Линда попала. Головой в эту леску".

Установка капканов в черте города запрещена законом. Спасатели передали информацию о происшествии в муниципальную полицию.

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