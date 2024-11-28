Искусственный интеллект используют почти половина госучреждений Латвии

По данным отдела общественных отношений министерства, согласно проведенному в 2024 году опросу, 49% государственных учреждений внедрили технологии искусственного интеллекта. Из них в 61% случаев такие технологии применяются в сфере обслуживания клиентов.

Еще 18% респондентов планируют внедрить инициативы по интеграции искусственного интеллекта в течение следующего года.

Целью семинара было углубленное ознакомление с возможностями и значением технологий искусственного интеллекта в модернизации государственного управления, изучение методов их внедрения, а также обмен накопленным опытом.

Министерство отмечает, что в настоящее время разрабатываются проекты, в рамках которых искусственный интеллект будет интегрирован в такие процессы, как анализ содержания документов, подготовка документов, перевод текстов на легкий язык.

Кроме того, технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для автоматической подготовки ответов на вопросы, персонализации услуг и других задач.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!