Сбой у крупнейшего оператора связи Дании на фоне слухов о кибератаке

Неполадки начались после ошибки в обновлении программного обеспечения. На острове Фюн полиция рекомендовала обращаться напрямую к патрульным или использовать сети других операторов.

В качестве временной меры TDC перевел сеть с 4G на 2G. Компания предложила клиентам, которым требуется экстренная помощь, вытащить SIM-карту, чтобы обойти ограничения и позвонить на 112.

til TDC-kunder: Har man brug for at komme i kontakt med 112 kan man tage simkortet ud af telefonen, så kan man alligevel ringe op til 1-1-2.



[image or embed] — Trine Maria Ilsøe (@trilsoe.bsky.social) November 28, 2024 at 4:43 PM

Лассе Бьерре Соренсен, представитель TDC Net, подчеркнул, что причина сбоя связана с внутренней технической ошибкой, а не с внешними угрозами. Центр кибербезопасности подтвердил, что никаких признаков кибератаки обнаружено не было.

По информации датских СМИ, работа сети должна быть восстановлена в течение 24 часов. TDC продолжает активно устранять проблему.

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