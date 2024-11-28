Семь лет тюрьмы за критику войны в Украине получил российский адвокат

64-летний Талантов был арестован в июле 2022 года. Поводом для его задержания стали заявления о том, что действия российской армии в украинских городах Мариуполе и Буче напоминают действия нацистов.

На протяжении многих лет он занимал пост председателя коллегии адвокатов Удмуртской Республики. В 2021 году он защищал журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по обвинению в "государственной измене".

Суд в Удмуртии признал Талантова виновным в "разжигании ненависти" и "сознательном распространении ложной информации" о российской армии.

В своей эмоциональной речи на суде адвокат признался, что боится умереть в тюрьме, но не отказался от своих убеждений. "Мне 64 года, и мне трудно представить, что я выйду из тюрьмы живым", - заявил он.

Талантов провел два с половиной года в предварительном заключении, из которых два года находился в изоляторе. По его словам, каждый день там начинается с гимна России, за которым следует прокремлёвская радиопередача. "Я жду слов о мире. Но их нет", — добавил адвокат.