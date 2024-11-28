В четверг российский суд приговорил адвоката и правозащитника Дмитрия Талантова к семи годам лишения свободы за осуждение войны против Украины.
Семь лет тюрьмы за критику войны в Украине получил российский адвокат
64-летний Талантов был арестован в июле 2022 года. Поводом для его задержания стали заявления о том, что действия российской армии в украинских городах Мариуполе и Буче напоминают действия нацистов.
На протяжении многих лет он занимал пост председателя коллегии адвокатов Удмуртской Республики. В 2021 году он защищал журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по обвинению в "государственной измене".
Суд в Удмуртии признал Талантова виновным в "разжигании ненависти" и "сознательном распространении ложной информации" о российской армии.
В своей эмоциональной речи на суде адвокат признался, что боится умереть в тюрьме, но не отказался от своих убеждений. "Мне 64 года, и мне трудно представить, что я выйду из тюрьмы живым", - заявил он.
Талантов провел два с половиной года в предварительном заключении, из которых два года находился в изоляторе. По его словам, каждый день там начинается с гимна России, за которым следует прокремлёвская радиопередача. "Я жду слов о мире. Но их нет", — добавил адвокат.
Он описал условия своего содержания как "средневековую камеру" с "дырой вместо туалета и краном с водой". По его словам, изоляция "убивает человека временем".
После ареста адвоката летом 2022 года более 300 юристов подписали петицию с требованием его освобождения.
Сразу после начала вторжения России в Украину в стране были введены поправки к Уголовному кодексу. Эти изменения предусматривают до 15 лет лишения свободы за "распространение ложной информации" и "дискредитацию" армии.
Российские власти объявили "ложными сведениями" любую информацию, раскрывающую военные преступления в Украине, убийства мирных жителей, потери среди российских военных и сопротивление украинского народа.
Долгое время в России запрещалось называть войну в Украине "войной" или "вторжением". Все средства массовой информации обязаны были использовать кремлевский эвфемизм - "специальная военная операция".
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