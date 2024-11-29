ВИДЕО ​За занавесом: Путин пытается "глобализировать" войну в Украине

Главным событием, обсуждаемым кремлевскими пропагандистами на прошлой неделе, стало, конечно же, испытание Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" 21 ноября, поразившей украинский город Днепр. Россия заявила, что это было ответом на атаки Украины на военную инфраструктуру в Курской и Брянской областях России с использованием ракет большой дальности, поставленных Соединенными Штатами и Великобританией.
В то же время российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что это предупреждение всем западным странам, которые поставляют оружие Украине для нападения на российскую военную инфраструктуру. "Ответ в любом случае будет", - сказал Путин, комментируя украинские удары в Брянской и Курской областях. Путин в своем выступлении заявил, что за испытаниями "Орешника" последуют и другие ответные удары.
Между тем пропагандисты на своих ток-шоу договорились до того, что теперь ни один лидер европейской страны не может чувствовать себя в безопасности. По их мнению, США своим решением разрешить украинцам использовать ракеты большой дальности позволили России запустить по себе ядерные ракеты. Некоторые "политологи" также предположили, что если бы Россия первой нанесла упреждающий тактический ядерный удар, это не вызвало бы, а остановило бы Третью мировую войну, потому что Запад понимает только язык силы.
Россия демонстрирует мускулы
Нарратив пропагандистов об атаках Украины на Брянск и Курск был следующим: бессовестный Запад нагнетает ситуацию, провоцируя Россию, но сами по себе атаки "укронацистов" безобидны, поскольку "наша система ПВО дискредитировала американские и британские дальнобойные ракеты".