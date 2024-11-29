Путин заявил, что с этими атаками украинцев, которые они могли осуществить только при участии Запада, "региональный конфликт, спровоцированный Западом, приобрел глобальный масштаб". Кремлевские идеологи в один голос скандировали, что произошедшее означает только одно - страны НАТО открыто развязали войну против России, поэтому она имеет право напасть на эти страны.

Ведущие программы "60 минут" Евгений Попов и Ольга Скабеева подчеркнули, что Россия никогда не хотела такой эскалации, но не могла не ответить на провокации Запада. По мнению пропагандистов, именно президент США Джо Байден хочет втянуть Россию в ядерную войну.

Показательно, что россияне ни одним словом не упомянули о неоднократных акцентах западных союзников Украины на том, что именно Россия подлила масла в огонь войны, вовлекая в боевые действия несколько тысяч северокорейских солдат. Кремлевские идеологи до сих пор отрицают участие северокорейцев в войне, лишь подчеркивая, что даже если такое решение и будет принято, оно будет легитимным, поскольку между Россией и Северной Кореей заключено соглашение о взаимопомощи.