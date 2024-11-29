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ВИДЕО ​За занавесом: Путин пытается "глобализировать" войну в Украине

За занавесом: страны НАТО вступили в войну против России, считает российская пропаганда Фото: Televīzijas kanāla "Rossiya 1" ekrānuzņēmums
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Главным событием, обсуждаемым кремлевскими пропагандистами на прошлой неделе, стало, конечно же, испытание Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" 21 ноября, поразившей украинский город Днепр. Россия заявила, что это было ответом на атаки Украины на военную инфраструктуру в Курской и Брянской областях России с использованием ракет большой дальности, поставленных Соединенными Штатами и Великобританией.

В то же время российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что это предупреждение всем западным странам, которые поставляют оружие Украине для нападения на российскую военную инфраструктуру. "Ответ в любом случае будет", - сказал Путин, комментируя украинские удары в Брянской и Курской областях. Путин в своем выступлении заявил, что за испытаниями "Орешника" последуют и другие ответные удары.

Между тем пропагандисты на своих ток-шоу договорились до того, что теперь ни один лидер европейской страны не может чувствовать себя в безопасности. По их мнению, США своим решением разрешить украинцам использовать ракеты большой дальности позволили России запустить по себе ядерные ракеты. Некоторые "политологи" также предположили, что если бы Россия первой нанесла упреждающий тактический ядерный удар, это не вызвало бы, а остановило бы Третью мировую войну, потому что Запад понимает только язык силы.

Россия демонстрирует мускулы

Нарратив пропагандистов об атаках Украины на Брянск и Курск был следующим: бессовестный Запад нагнетает ситуацию, провоцируя Россию, но сами по себе атаки "укронацистов" безобидны, поскольку "наша система ПВО дискредитировала американские и британские дальнобойные ракеты".

Путин заявил, что с этими атаками украинцев, которые они могли осуществить только при участии Запада, "региональный конфликт, спровоцированный Западом, приобрел глобальный масштаб". Кремлевские идеологи в один голос скандировали, что произошедшее означает только одно - страны НАТО открыто развязали войну против России, поэтому она имеет право напасть на эти страны.

Ведущие программы "60 минут" Евгений Попов и Ольга Скабеева подчеркнули, что Россия никогда не хотела такой эскалации, но не могла не ответить на провокации Запада. По мнению пропагандистов, именно президент США Джо Байден хочет втянуть Россию в ядерную войну.

Показательно, что россияне ни одним словом не упомянули о неоднократных акцентах западных союзников Украины на том, что именно Россия подлила масла в огонь войны, вовлекая в боевые действия несколько тысяч северокорейских солдат. Кремлевские идеологи до сих пор отрицают участие северокорейцев в войне, лишь подчеркивая, что даже если такое решение и будет принято, оно будет легитимным, поскольку между Россией и Северной Кореей заключено соглашение о взаимопомощи.

Вся обслуживающая Кремль идеологическая свита неоднократно подчеркивала, что происходящее сейчас на Украине - следствие Майдана 2014 года, который на самом деле был переворотом, организованным Западом. Украинцев также цинично спросили, "то ли это, за что вы боролись в 2014 году". Хотя любому наблюдателю событий, не одураченному российской демагогией, ясно, что украинцы сейчас продолжают начатую в 2014 году борьбу за свою свободу и право принадлежать к европейской семье стран. Именно за желание быть независимой от России Украину сегодня кроваво наказывает Кремль.

Что касается заявлений Кремля о том, что Запад эскалирует ситуацию и несет ответственность за испытание "Орешника", то, как пишет британский журналист "BBC News" Стив Розенберг, "почти три года войны в Украине показали, что именно Владимир Путин рассматривает эскалацию как средство для достижения своих целей - в данном случае контроля над Украиной или хотя бы мира на условиях России".

Розенберг считает, что основными моментами эскалации полномасштабного вторжения России в Украину являются объявление четырех украинских территорий частью России, размещение северокорейских войск в Курской области, решение нанести удар по украинскому городу Днепр новой ракетой, за которым последовали угрозы атаковать Запад.

Угрозы и действия

Естественно, всех волнует вопрос, какими будут следующие действия Путина. Что произойдет, если Запад не испугается должным образом испытаний "Орешника"?

В интервью Латвийскому телевидению глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс заявил, что, скорее всего, Россия не будет применять ядерное оружие, но может продолжать различные диверсии в европейских странах - например, повреждение кабелей в Балтийском море. - или, например, вооружать враждебные Западу террористические организации.

Этого не отрицают и сами россияне, подчеркивая, что не видят проблем в снабжении оружием йеменских хуситов. Напомним, Путин уже заявил в июне, что Москва может вооружить противников Запада, если Украине будет разрешено наносить удары по российским территориям западными ракетами большой дальности.

BBC цитирует Кена МакКаллума, директора британского агентства внутренней разведки MI5, который предупредил, что российская военная разведка ведет кампанию по "созданию хаоса на улицах Британии и Европы".

Между тем уже упомянутый журналист BBC Стив Розенберг ссылается на свой разговор с обозревателем "Новой газеты" Андреем Колесниковым, который утверждает, что и сам Путин на данный момент не знает, будет ли он применять ядерное оружие.

"Мы знаем, что он [Путин] очень эмоциональный человек. Решение о начале этой войны также было эмоциональным шагом. Поэтому мы должны серьезно отнестись к его идее изменения ядерной доктрины. Они говорят, что страх войны должен вернуться, но это еще и инструмент эскалации (..) В такой интерпретации мы должны признать, что Путин может применить тактическое ядерное оружие в рамках ограниченной ядерной войны. Это не решит проблему, но это будет началом самоубийственной эскалации для всего мира", - считает Колесников.

Розенберг считает, что Путиным явно движет обида на Запад, и он, похоже, полон решимости не отступать. Если оправдается расчет Кремля, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поможет закончить войну на выгодных для России условиях, то у Москвы будет одна тактика, но если ситуация изменится, изменится и тактика России.

"Орешник" - реальна ли опасность?

Нет сомнений, что испытания новой российской ракеты, поразившей город Днепр, являются важным посланием Путина Западу. Другое дело, насколько угрожающим является это послание.

"Я вообще не понимаю, что изменилось после удара баллистической ракетой. Россия уже била по Украине другими потенциальными ядерными боеголовками - ракетами "Кинжал", "Циркон", Х-55, Х-101 и теперь баллистической. Да, выглядит зловеще, но это ничего не меняет, таких ракет должно быть минимум сотни, в лучшем случае пару десятков. Баллистическая ракета и ее запуск - очень дорогое удовольствие, а ущерб от нее в разы дешевле. Эффективность таких ударов низка, а шума много. Путин ищет именно информационного эффекта"- заявил "Медузе" Максим Старчак, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс, эксперт по российской ядерной политике.

Совет национальной безопасности США также заявил 21 ноября, что Россия, вероятно, имеет немного таких ракет и, скорее всего, использовала их, чтобы попытаться запугать Украину и ее сторонников.

Мэтью Сэвилл, директор по военной науке аналитического центра RUSI, говорит, что использование такого оружия, возможно, не имеет огромного военного значения, но имеет символическое значение, поскольку вытекает из пересмотренной ядерной доктрины России, которую многие рассматривают как снижение порога для применения такого оружия. Это, по его мнению, грубоватое напоминание о том, что Россия имеет более широкий арсенал различных типов ракет и готова их развивать дальше.

Мамыкин высмеял фамилию командующей парадом Национальных вооруженных сил

Еще до начала ракетной эпопеи 19 ноября в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" снова блистал идиотизмом бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин. Он поспешил сообщить, что наибольшая концентрация командиров украинской армии наблюдалась в Риге на параде в честь Дня независимости, в котором также участвовали страны НАТО, и ему было противно видеть, как по улицам Риги снова маршируют немцы.

Мамыкин, разумеется, высмеивал также малочисленность и плохое оснащение латвийской арми, назвав ее "потешными войсками". С другой стороны, президента страны Эдгара Ринкевича он назвал шизофреником, потому что тот, с одной стороны, призывал почтить минутой молчания память украинцев, погибших на войне, а с другой стороны, призывал украинцев продолжать сражаться. Противоречия в этих сообщениях видит только Мамыкин, которому это кажется странным, в отличие от цивилизованного мира.

Тухлой идеологической вишенкой на заплесневелом торте стало использование Мамыкиным ненормативной лексики, свойственной русским "мужикам". Другими словами, он, пытаясь быть остроумным, но на самом деле опозорившись, добавил, что о латвийском военном параде нужно знать только то, что им командовала женщина со многозначительной фамилией Блёдоне, которую он произнес так, чтобы получилось отдаленное фонетическое сходство с известным матерным словом. Это все, что нужно знать о Мамыкине.

Фото статьи
Фото: MAF

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024

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