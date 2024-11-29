В Берлине резко выросло число антисемитских инцидентов

Число антисемитских инцидентов в Берлине за первые шесть месяцев 2024 года уже превысило общее количество за предыдущий год. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 28 ноября, докладе Федерального объединения исследовательских и информационных центров по антисемитизму (RIAS). В столице ФРГ с декабря по июнь текущего года было зафиксировано 1383 инцидента, основанных на нетерпимости к евреям, тогда как за весь 2023 год таких инцидентов было 1270, говорится в докладе.

Насилие, повреждение имущества, угрозы

RIAS отмечает, что среди антисемитских инцидентов были два случая "крайнего насилия" и 23 нападения. Зафиксировано также 37 случаев намеренного повреждения имущества и 28 угроз. Большинство инцидентов (1240) связаны с оскорбительным поведением.

Авторы исследоваия назвали характер антисемитских инцидентов "тревожным". Сообщается, в частности, что в берлинских школах оплевывают и бьют еврейских и израильских детей.

RIAS также отмечает, что антисемитские высказывания в Германии становятся социально допустимым поведением. Например, речь идет о преуменьшении значения Холокоста или сомнениях в легитимности самого государства Израиль.

На западе ФРГ также растет уровень антисемитизма