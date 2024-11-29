Весной этого года Грейфане объявила, что вернулась на родину. Это удивило многих, потому что даже когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, она там оставалась.

В настоящее время Лиене живет между Латвией и Америкой. Она говорит, что нужно следовать своему сердцу и ехать туда, куда хочется.

"Там стало очень тяжело работать. Из-за санкций нам тоже отключили кислород", - не скрывает певица.

Последний год в России дал понять, что пришло время что-то менять в жизни.

"Последний год был на грани. Я не знала, будут ли у меня проекты, над которыми я работала пять лет, или нет. В конце концов сказали, что не будет, потому что нужно иметь российские паспорта. Я не хотела российский паспорт. Я не хотела отказываться от латвийского гражданства из-за России. Тогда я не могла бы поехать в Европу или Америку. Все стало как-то слишком сложно".

Грейфане рассказала, что планировала переехать жить в Испанию со своей семьей. Однако в Латвии они чувствовали себя хорошо и поэтому остались дольше. "Я всегда любила Латвию, Латвия - мой дом", - отметила Лиене.

Грейфане не скрывает, что, когда началась война в Украине, многие к ней относились негативно. Однако она подчеркивает, что не виновата в начале войны. Лиене говорит, что думала о своей семье и работе, поэтому не могла внезапно все бросить. При этом она добавляет, что скучала по Латвии.

В настоящее время Лиене видит себя скорее режиссером, чем певицей. В свое время она уезжала в Москву учиться режиссуре.

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