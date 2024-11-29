Певица Лиене Грейфане в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) наконец рассказала, почему уехала из России.
Весной этого года Грейфане объявила, что вернулась на родину. Это удивило многих, потому что даже когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, она там оставалась.
В настоящее время Лиене живет между Латвией и Америкой. Она говорит, что нужно следовать своему сердцу и ехать туда, куда хочется.
"Там стало очень тяжело работать. Из-за санкций нам тоже отключили кислород", - не скрывает певица.
Последний год в России дал понять, что пришло время что-то менять в жизни.
"Последний год был на грани. Я не знала, будут ли у меня проекты, над которыми я работала пять лет, или нет. В конце концов сказали, что не будет, потому что нужно иметь российские паспорта. Я не хотела российский паспорт. Я не хотела отказываться от латвийского гражданства из-за России. Тогда я не могла бы поехать в Европу или Америку. Все стало как-то слишком сложно".
Грейфане рассказала, что планировала переехать жить в Испанию со своей семьей. Однако в Латвии они чувствовали себя хорошо и поэтому остались дольше. "Я всегда любила Латвию, Латвия - мой дом", - отметила Лиене.
Грейфане не скрывает, что, когда началась война в Украине, многие к ней относились негативно. Однако она подчеркивает, что не виновата в начале войны. Лиене говорит, что думала о своей семье и работе, поэтому не могла внезапно все бросить. При этом она добавляет, что скучала по Латвии.
В настоящее время Лиене видит себя скорее режиссером, чем певицей. В свое время она уезжала в Москву учиться режиссуре.
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