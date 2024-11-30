Непросто, но выполнимо: как обустроить комнату для трех мальчиков разного возраста?

Идеально - создать отдельный уголок для каждого ребенка, но размеры и планировка комнаты зачастую ограничивают возможности. Дизайнер интерьеров делится советами, как организовать общее пространство так, чтобы каждый ребенок имел свою зону для сна, отдыха, хранения вещей, учебы и игр.

Молодая семья, проживающая в Елгавском крае, столкнулась с задачей сделать детскую комнату для трех мальчиков в возрасте 9, 7 и 4 лет. По мере того, как дети растут, растут и их потребности в пространстве. Поскольку гостиная, также служившая домашним офисом для мамы мальчиков, была больше, чем детская комната, семья решила поменять комнаты местами.

Дизайнер интерьеров делится советами, как обновить пространство в доме, чтобы оно соответствовало потребностям растущих детей при минимальных затратах.