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Непросто, но выполнимо: как обустроить комнату для трех мальчиков разного возраста?

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Яркие интерьеры снова в моде

IKEA осуществляет визиты по домам местных жителей, чтобы узнать с какими трудностями сталкиваются наши покупатели. Визиты показывают, что в значительном числе семей дети делят одну комнату. Обустройство детской комнаты может быть непростой задачей, а когда речь идет о пространстве для троих, процесс усложняется еще больше.

Идеально - создать отдельный уголок для каждого ребенка, но размеры и планировка комнаты зачастую ограничивают возможности. Дизайнер интерьеров делится советами, как организовать общее пространство так, чтобы каждый ребенок имел свою зону для сна, отдыха, хранения вещей, учебы и игр.

Молодая семья, проживающая в Елгавском крае, столкнулась с задачей сделать детскую комнату для трех мальчиков в возрасте 9, 7 и 4 лет. По мере того, как дети растут, растут и их потребности в пространстве. Поскольку гостиная, также служившая домашним офисом для мамы мальчиков, была больше, чем детская комната, семья решила поменять комнаты местами.

Дизайнер интерьеров делится советами, как обновить пространство в доме, чтобы оно соответствовало потребностям растущих детей при минимальных затратах.

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Яркие интерьеры снова в моде
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