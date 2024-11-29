Госполиция раскрыла распространителя незаконного телевидения в Даугавпилсе

22 ноября 2024 года должностные лица отдела по борьбе с экономическими преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции провели в Даугавпилсе санкционированный обыск у мужчины 1966 года рождения по подозрению в обеспечении незаконного телевидения. Первоначальная информация свидетельствует о том, что лицо установило оборудование на территории Даугавпилса и Аугшдаугавского края, обеспечив пользователям возможность смотреть телепрограммы, которые Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать, в том числе распространять, на территории Латвии.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что услуга незаконного телевидения в разные периоды времени была обеспечена примерно 130 абонентам. Кроме того, правоохранители провели обыски у лиц, которым подозреваемый мужчина, возможно, обеспечивал услугу незаконного телевидения. По адресам выявлено незаконное IP- и спутниковое телевидение. Известно, что незаконное телевещание для абонентов прекращено.

В начатом уголовном процессе Государственная полиция продолжает досудебное расследование, уголовный процесс квалифицирован по части первой статьи 148 Уголовного закона за нарушение авторского или смежного права, если этим причинен существенный вред. За такое нарушение лицо может быть наказано лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или штрафом.

Должностные лица отдела по борьбе с экономическими преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции продолжают целенаправленно работать в сфере борьбы с незаконным распространением телевидения, как и раньше.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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