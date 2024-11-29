Фото Обломки разбившегося в Вильнюсе самолета перевезли в специальный ангар

Ранее с места аварии недалеко от Вильнюсского аэропорта были увезены более мелкие части обломков самолета.

Как сообщил пресс-представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис, местонахождение ангара, где будет находиться остов самолета, в целях безопасности не будет обнародовано.

Как сообщалось, 48-летний гражданин Испании погиб, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился возле аэропорта в Вильнюсе в понедельник утром. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

После инцидента отдел расследований транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции начал расследование обстоятельств безопасности. Его цель - предотвратить несчастные случаи в будущем.

По данным министерства, расследование обстоятельств безопасности не направлено на установление виновных или ответственных. Расследование обстоятельств безопасности не зависит от судебного или административного разбирательства.

Пока не ясно, что стало причиной крушения грузового самолета, не исключается версия о диверсии или террористическом акте.

Сотрудники полиции предварительно поговорили с экипажем разбившегося в понедельник в Вильнюсе самолета, но экипаж не указал, что пожар начался в самолете до того, как он ударился о землю.

Потерпевший крушение Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для доставки DHL. Самолет летел из немецкого города Лейпциг.

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