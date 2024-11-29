Реставрация Нотр-Дама завершена: первые фото из собора спустя пять лет после пожара

Собор Парижской Богоматери Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP)

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении телекамер посетил собор, благодаря чему мы можем показать первые изображения обновленной святыни. Официальное открытие Нотр-Дам пройдет 7 декабря и, как ожидается, будет обставлено с большой помпой.

Собор Парижской Богоматери Фото: AFP

Нотр-Дам Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/POOL/AFP

В туре по собору Макрона сопровождали его супруга Брижит и архиепископ Парижа Лоран Ульрих. В день, когда произошел пожар, президент Франции пообещал, что историческое здание будет полностью восстановлено, и произойдет это во время его президентства. На протяжении многолетних ремонтных работ он несколько раз посещал стройку и держал процесс под контролем.

Собор Парижской Богоматери Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/POOL/AFP

Огромные витражные окна-розы — одна из наиболее известных отличительных черт парижского собора. Оригиналы восходят к XIII веку, но до наших дней смогла дожить лишь часть, многие витражи были уничтожены во время предыдущих пожаров. До конца неясно, сколько окон и в какой степени пострадали при последнем пожаре, но на фото по крайней мере часть из них выглядит восхитительно.

Собор Парижской Богоматери Фото: AFP