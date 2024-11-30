Скончался выдающийся актер Гунар Плаценс

Плаценс родился 31 августа 1927 года.

Как говорится в Национальной энциклопедии, Плаценс был ярким характерным комиком, чей талант отличался неистощимым воображением, импровизационными способностями, ярким чувством юмора и артистическим темпераментом.

Он учился в Сауснейской шестилетней основной школе им. Яниса Залитиса, потом - в Вестиенской сельскохозяйственной и животноводческой школе. В Вецбебрском техникуме пчеловодства и садоводства Плаценс получил диплом агронома-пчеловода, кроме того, в техникуме он активно принимал участие в театральных представлениях. В свою очередь, в 1947 году он поступил в Латвийскую среднюю школу театра и хореографии.

В 1951 году Плаценс стал актером театра "Дайлес". Как говорится в энциклопедии, больше всего талант Плаценса использовался в комедийных ролях. На сцене театра "Дайлес" он отыграл почти 70 лет.

В кино Плаценс играл в основном эпизодические роли.

Об актере снят короткометражный телевизионный документальный фильм "Гунар Плаценс" в цикле портретных фильмов Dominante.

Во времена советской оккупации Плаценс получил несколько наград, а после восстановления независимости Латвии - награду за пожизненный вклад на ежегодной церемонии вручения театральных премий Spēlmaņu nakts, а также орден Трех звезд IV степени и медаль Баррикад.

Соболезнования уже выразил президент Эдгар Ринкевич.

Visdziļākā līdzjūtība leģendārā Dailes teātra aktiera Gunāra Placēna piederīgajiem, kolēģiem un talanta cienītājiem, viņam mūžībā aizejot. Viņa sirsnība, humora izjūta un skatuves meistarība bija izcila, paldies par skaistajām lomām Šveikam, Dr. Vatsonam, Alunānam un vēl, un vēl — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 30, 2024

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