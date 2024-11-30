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Скончался выдающийся актер Гунар Плаценс

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Гунар Плаценс
Гунар Плаценс Фото: LETA

В субботу в возрасте 97 лет скончался латвийский актер театра и кино Гунар Плаценс, который отыграл на сцене театра "Дайлес" почти 70 лет, сообщает агентство LETA со ссылкой на портал LSM.lv.

Плаценс родился 31 августа 1927 года.

Как говорится в Национальной энциклопедии, Плаценс был ярким характерным комиком, чей талант отличался неистощимым воображением, импровизационными способностями, ярким чувством юмора и артистическим темпераментом.

Он учился в Сауснейской шестилетней основной школе им. Яниса Залитиса, потом - в Вестиенской сельскохозяйственной и животноводческой школе. В Вецбебрском техникуме пчеловодства и садоводства Плаценс получил диплом агронома-пчеловода, кроме того, в техникуме он активно принимал участие в театральных представлениях. В свою очередь, в 1947 году он поступил в Латвийскую среднюю школу театра и хореографии.

В 1951 году Плаценс стал актером театра "Дайлес". Как говорится в энциклопедии, больше всего талант Плаценса использовался в комедийных ролях. На сцене театра "Дайлес" он отыграл почти 70 лет.

В кино Плаценс играл в основном эпизодические роли.

Об актере снят короткометражный телевизионный документальный фильм "Гунар Плаценс" в цикле портретных фильмов Dominante.

Во времена советской оккупации Плаценс получил несколько наград, а после восстановления независимости Латвии - награду за пожизненный вклад на ежегодной церемонии вручения театральных премий Spēlmaņu nakts, а также орден Трех звезд IV степени и медаль Баррикад.

Соболезнования уже выразил президент Эдгар Ринкевич.

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