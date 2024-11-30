Как правильно хранить открытую банку с консервированным горошком или кукурузой?

В идеальном мире мы покупаем столько, сколько можем съеcть. Готовим столько, сколько можем есть, и ничего выбрасывать не нужно. В реальности бывает по-всякому, и это нормально. Как хранить консервированный горошек, кукурузу и на самом деле и фасоль, турецкий горох, если банка открыта, а все не съедено?