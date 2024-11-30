В идеальном мире мы покупаем столько, сколько можем съеcть. Готовим столько, сколько можем есть, и ничего выбрасывать не нужно. В реальности бывает по-всякому, и это нормально. Как хранить консервированный горошек, кукурузу и на самом деле и фасоль, турецкий горох, если банка открыта, а все не съедено?
Как правильно хранить открытую банку с консервированным горошком или кукурузой?
Нужно было 150 грамм консервированной кукурузы, а дома только большая банка и почти половина осталось? Или же в суп надо было всего пару ложек консервированного горошка, а остальное остается?
В идеальном варианте стоит попытаться использовать все, но если некуда, то остается правильно сохранить оставшееся. Как?
Если продукт в стеклянной банке, то проблем нет - закрываешь и ставишь в холодильник, запланировав употребить в течение ближайших дней.
Если же продукт в жестяной банке, то необходимо подготовить посуду с крышкой, в которую можно продукт переложить. Использовать его также нужно в течение двух - четырех дней.
В открытой банке продукт может приобрести металлический привкус, и находясь в открытой посуде, начнет как впитывать запах из других продуктов, так и передавать его потом дальше.
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