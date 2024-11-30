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Видео В Риге полицейские возле ж/д путей заметили авто с молодыми людьми. Подозрения оказались обоснованными

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Кадр из сюжета Degpunktā
Кадр из сюжета Degpunktā Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В Риге в поле зрения правоохранителей попали трое молодых людей, которые недалеко от железнодорожных путей ночью развлекались в автомобиле. Молодых людей, только недавно достигших совершеннолетия, уличили в правонарушении, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Когда стражи порядка подошли и завязали разговор, все трое молодых людей остались спокойно сидеть в машине. Изначально сотрудники полиции провели переговоры с водителем.

"Что вы здесь делаете?" - спросил один из правоохранителей.

Ответ звучал так: "Ждем друга". На расспросы, какого друга они ждут, молодые люди ответили, что одного цыгана, чтобы машину можно было "накурить".

Автомобиль принадлежал другу сидевшего за рулем. На вопрос, нет ли у него в сумочке запрещенного вещества, молодой человек ответил отрицательно.

Позже выяснилось, что компания везла с собой запрещенные вещества и оружие.

Подробнее в сюжете Degpunktā:

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