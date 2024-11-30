Видео В Риге полицейские возле ж/д путей заметили авто с молодыми людьми. Подозрения оказались обоснованными

Когда стражи порядка подошли и завязали разговор, все трое молодых людей остались спокойно сидеть в машине. Изначально сотрудники полиции провели переговоры с водителем.

"Что вы здесь делаете?" - спросил один из правоохранителей.

Ответ звучал так: "Ждем друга". На расспросы, какого друга они ждут, молодые люди ответили, что одного цыгана, чтобы машину можно было "накурить".

Автомобиль принадлежал другу сидевшего за рулем. На вопрос, нет ли у него в сумочке запрещенного вещества, молодой человек ответил отрицательно.

Позже выяснилось, что компания везла с собой запрещенные вещества и оружие.

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