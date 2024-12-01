Вс, 1.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

Уникальный эстонский завод навсегда закрыл свои двери

Перевод: Павел Соболев
CopyMessenger Telegram Whatsapp
На нынешней территории в Пайде предприятие работало с 2007 года.
На нынешней территории в Пайде предприятие работало с 2007 года. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja /Scanpix Baltics

Пятница, 29 ноября, стала последним днем работы компании Brandner PCB, производившей печатные платы в Пайде. Предприятие закрылось после деятельности длиной чуть менее тридцати лет. При этом на улице Теэстузе в Пайде этот завод работал в течение последних 17 лет. Это был единственный производитель печатных плат в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Компания публично объявила об окончании производства уже в конце июля, тогда же было объявлено о сокращении 19 сотрудников.

Руководитель предприятия Аулар Соон летом объяснил Järva Teataja, что предприятие закрывается по экономическим причинам; проблемы возникли из-за неблагоприятной деловой среды в Европейском союзе в целом.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх