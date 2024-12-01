Организатор мероприятия, координатор реэмиграции в Видземском регионе планирования Инга Маджуле: "Есть родители, детям которых пришло время идти в школу или детский сад, они уже заранее пытаются понять, обсудить эти ситуации, какие будут возможности занять место в соответственном учебном заведении. Или же планируют вернуться в Латвию после наступления пенсионного возраста".

Рута в Великобритании освоила пока малоизвестную в Латвии профессию - криминологию и судебную психологию. Теперь она активно применяет полученные знания. В свою очередь Кристине открыла с мужем магазин, в котором и проходил полдник реэмигрантов. Однако, как признают обе реэмигрантки, снова начать жизнь в Латвии было нелегко.

"Я все исследовала, нашла школы, учреждения, нашла, где жить, все, чтобы было в порядке, чтобы был задекларированный адрес и все остальное, чтобы привести в порядок, например, домашние покупки и прочие вещи. Поэтому я верю, что людей, когда они возвращаются недостаточно подготовленными, есть одна большая проблема. Социальная помощь в Латвии, я хотела бы сказать, никакая, если только ты не абсолютный бедняк, который живет на улице, это немного иначе, чем за границей", - говорит Рута.

Кристине рассказала передаче: "Реальность очень сурова, так как я в принципе всю информацию искала сама. Когда приходишь, ищешь помощи, отношение довольно суровое - ты сам решил приехать, ты решил приехать. Это твоя проблема".

"Я прочла слова одного латышского писателя, который сказал - нет никого, кого стоило бы бояться так, как латыша, который идет в самом начале очереди с высоко поднятым латвийским флагом, потому что настоящий патриот так не выглядит. Я хочу сказать, что наверное многие обидятся, но огромное число реэмигрантов в сердце гораздо большие патриоты, в том числе и в делах, чем те, кто сидит здесь и просто гордо надевает майку "латыш", а в реальности не готов ничего делать во благо этого", - говорит Рута.

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