В прошлом году в Латвии наблюдался значительный рост числа реэмигрантов - вернулись 909 человек. Продолжается эта тенденция и в этом году, реэмигранты постепенно возвращаются, чтобы начать новую жизнь на родине, сообщает ReTV Ziņas.
Чтобы воодушевить других и оказать практическую поддержку, в Огре прошел Полдник историй реэмигрантов, участники которого поделились своим опытом возвращения в Латвию. И как они признали, реальность довольно сурова.
Участники полдника встретились с двумя воодушевляющими реэмигрантками Кристине Колхофой и Рутой Трейей, которые вернулись из-за границы и активно начали жизнь здесь - в Латвии. Почему, причины были разными, однако это сложно объяснить и сейчас.
"Приезжая в Латвию, у меня не было плана оставаться здесь. Все было как-то спонтанно. Будучи здесь, я поняла, что хочу быть здесь", - говорит Кристине, которая вернулась в Латвию из Нидерландов.
"Приехала в Латвию отдохнуть с детьми, и решили, что мы все-такие поедем обратно в Латвию. И частично потому, что младшей дочери по латвийскому возрасту нужно было начинать ходить в школу, в Англии она уже два года ходила в школу, и я поняла, что наверное все-таки хочу, чтобы она ходила в школу в Латвии, а не в Англии", - говорит Рута, которая вернулась из Великобритании.
Организатор мероприятия, координатор реэмиграции в Видземском регионе планирования Инга Маджуле: "Есть родители, детям которых пришло время идти в школу или детский сад, они уже заранее пытаются понять, обсудить эти ситуации, какие будут возможности занять место в соответственном учебном заведении. Или же планируют вернуться в Латвию после наступления пенсионного возраста".
Рута в Великобритании освоила пока малоизвестную в Латвии профессию - криминологию и судебную психологию. Теперь она активно применяет полученные знания. В свою очередь Кристине открыла с мужем магазин, в котором и проходил полдник реэмигрантов. Однако, как признают обе реэмигрантки, снова начать жизнь в Латвии было нелегко.
"Я все исследовала, нашла школы, учреждения, нашла, где жить, все, чтобы было в порядке, чтобы был задекларированный адрес и все остальное, чтобы привести в порядок, например, домашние покупки и прочие вещи. Поэтому я верю, что людей, когда они возвращаются недостаточно подготовленными, есть одна большая проблема. Социальная помощь в Латвии, я хотела бы сказать, никакая, если только ты не абсолютный бедняк, который живет на улице, это немного иначе, чем за границей", - говорит Рута.
Кристине рассказала передаче: "Реальность очень сурова, так как я в принципе всю информацию искала сама. Когда приходишь, ищешь помощи, отношение довольно суровое - ты сам решил приехать, ты решил приехать. Это твоя проблема".
"Я прочла слова одного латышского писателя, который сказал - нет никого, кого стоило бы бояться так, как латыша, который идет в самом начале очереди с высоко поднятым латвийским флагом, потому что настоящий патриот так не выглядит. Я хочу сказать, что наверное многие обидятся, но огромное число реэмигрантов в сердце гораздо большие патриоты, в том числе и в делах, чем те, кто сидит здесь и просто гордо надевает майку "латыш", а в реальности не готов ничего делать во благо этого", - говорит Рута.
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