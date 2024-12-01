Опрос: более трети молодых людей сталкивались с дискриминацией

В то же время 53% респондентов не считают, что когда-либо подвергались дискриминации из-за возраста, внешности, сексуальной ориентации или по другим причинам. Еще 11% молодых людей затруднились ответить на этот вопрос.

31% молодых людей в ходе опроса ответили, что им трудно справляться с серьезными проблемами в жизни, а 25% указали, что у них нет возможности получить помощь в сложных ситуациях.

40% участников опроса согласились с утверждением, что большинству людей можно доверять.

Наиболее защищенными молодые люди чувствуют себя в школе или вузе (75%) и в своем самоуправлении (74%). 70% участников опроса чувствуют себя безопасно в интернете и социальных сетях, однако 25% указали, что не чувствуют себя в безопасности в цифровой среде.

В онлайн-опросе приняли участие 520 молодых людей в возрасте 13-25 лет. Опрос проводился по заказу Министерства образования и науки.

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