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Видео Осужденный за коррупцию вице-мэр Кекавы Витолс отрицает, что требовал взятку

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Айгар Витолс
Айгар Витолс Фото: Ekrānuzņēmums no video

Рижский окружной суд приговорил бывшего баскетболиста, вице-мэра Кекавы Айгара Витолса к тюремному заключению сроком на четыре года по делу о коррупции, хотя суд первой инстанции оправдал его. Витолс вину не признает и подчеркивает, что все обвинения основаны на показаниях одного человека, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

Не исключено, что деньги должен был получить другой чиновник - советник председателя Кекавской краевой думы. KNAB не выяснил до конца маршруты денежных средств.

События, из-за которых Витолса обвиняют в требовании взятки, произошли в 2019 году, когда на территории поселка Лореки должны были быть введены в эксплуатацию водопроводные и канализационные сети, построенные по заказу муниципального предприятия Ķekavas nami. Они были построены в том числе на европейские деньги и обошлись почти в 4,5 миллиона евро. В обвинительном заключении утверждается, что Витолс через своего старого друга и однопартийца Карлиса Боркса-Путниньша, который представлял субподрядчика в проекте, якобы потребовал взятку в размере 30 тысяч евро от главного подрядчика, компании Ostas celtnieks. Взятка нужна была, чтобы проект был сдан в эксплуатацию и строитель получил окончательный платеж.

Карлис Боркс-Путниньш передал конверт с 30 тысячами евро предпринимателю Карлису Маулицсу, который в то время был менеджером по развитию бизнеса строительной компании Belss. Она не участвовала в проекте, но имела деловые интересы в Кекавском крае. KNAB не удалось выяснить, кому Маулицс должен был передать деньги. Взятка была передана в машине Боркса-Путниньша в Риге. Когда Маулицс вышел из машины, сотрудники KNAB задержали его со всеми деньгами.

Борксу-Путниньшу не было предъявлено обвинение, он проходит по делу в качестве свидетеля, потому что сотрудничал с KNAB.

Маулицсу предъявлено обвинение в попытке подкупа, а Витолсу - в требовании взятки.

Айгар Витолс, заместитель председателя Кекавской краевой думы:

"Я не просил о конкретной сумме и не имею к этому никакого отношения. Я не буду много комментировать. Могу лишь сказать, что все дело основано на одном человеке, на противоречивых показаниях одной персоны. И показаниях, подстроенных под следствие. Вот, собственно, и все мои комментарии. Что и установил суд первой инстанции. Который лично выслушал всех свидетелей".

Суд первой инстанции оправдал Витолса и Маулицса. Судья Суда по экономическим делам Катарина Сниедзе согласилась на интервью и объяснила свой вердикт. В ходе судебного следствия она убедилась, что Витолс не мог самостоятельно повлиять на работу столичной компании Ķekavas nami и что у генерального подрядчика Ostas celtnieks на тот момент не было проблем с вводом объекта в эксплуатацию. Судья пришла к выводу, что дело, скорее, связано с мошенничеством, но прокуратура выдвинула обвинения в коррупции, и тут она не нашла доказательств.

В суде выяснилось, что Витолс якобы сообщил о получении денег Андрису Воланскису, который в 2019 году был советником председателя Кекавской краевой думы Виктории Байре. В телефонном сообщении Витолс написал ему: "Все улажено", - после того как Боркс-Путниньш отправил Витолсу сообщение: "Все отдал".

Воланскис был допрошен в качестве свидетеля по этому уголовному делу в ходе досудебного расследования, но он заявил, что не получал никаких текстовых сообщений от Витолса и ничего не знал о деньгах. Ряд обстоятельств позволяет предположить, что Воланскис мог быть важным звеном в этой цепочке взяточничества, в которой в качестве посредника участвовал известный ему бизнесмен Маулицс. Воланскис не давал показаний на суде, поскольку его не удалось найти. Он больше не работает в думе, и сейчас его декларированным местом жительства указана Украина.

Айгар Витолс, заместитель председателя Кекавской думы:

NP: Какие у вас были отношения с Воланскисом?

А. В.: Я не буду много говорить о своем коллеге по работе. Он работал в муниципалитете. Как и многие другие коллеги.

NP: Так вы сообщили Воланскису, что с деньгами все улажено, или нет?

А. В.: Я уже говорил в суде, что нет.

Прокурор отвергает идею о том, что дело KNAB не было расследовано должным образом, и убежден в виновности двух обвиняемых в инкриминируемых им преступлениях. Показания свидетеля Карлиса Боркса-Путниньша должны рассматриваться в совокупности с другими доказательствами, полученными в ходе расследования, и являются достаточными, заявила прокурор.

Витолс после оглашения сурового приговора пообещал подать апелляцию. Его адвокат Эдгар Мачукс сообщил, что это будет сделано после получения полного текста приговора, отметив, что они не смогут жаловаться на фактические обстоятельства дела, а только на процессуальные нарушения.

Айгар Витолс, заместитель председателя Кекавской краевой думы:

NP: Так теперь, после решения второй инстанции, вы не собираетесь уходить в отставку?

А. В.: В данный момент не планирую. Не считаю, что мне следует уходить в отставку. Я могу добросовестно выполнять свои обязанности, как делал это все время.

Хотя оппозиция считает, что Витолс должен уйти, этот вопрос не был включен в повестку дня заседания думы на прошлой неделе. Председатель думы Виктория Байре также не намерена требовать отставки своего заместителя.

Полное решение суда ожидается 20 декабря. Пока оно готовится, судьи Рижского окружного суда, рассматривавшие дело, не готовы объяснить свои мотивы.

Видео: Сюжет передачи Nekā personīga

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