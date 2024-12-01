Видео Осужденный за коррупцию вице-мэр Кекавы Витолс отрицает, что требовал взятку

Воланскис был допрошен в качестве свидетеля по этому уголовному делу в ходе досудебного расследования, но он заявил, что не получал никаких текстовых сообщений от Витолса и ничего не знал о деньгах. Ряд обстоятельств позволяет предположить, что Воланскис мог быть важным звеном в этой цепочке взяточничества, в которой в качестве посредника участвовал известный ему бизнесмен Маулицс. Воланскис не давал показаний на суде, поскольку его не удалось найти. Он больше не работает в думе, и сейчас его декларированным местом жительства указана Украина.

Айгар Витолс, заместитель председателя Кекавской думы:

NP: Какие у вас были отношения с Воланскисом?

А. В.: Я не буду много говорить о своем коллеге по работе. Он работал в муниципалитете. Как и многие другие коллеги.

NP: Так вы сообщили Воланскису, что с деньгами все улажено, или нет?

А. В.: Я уже говорил в суде, что нет.

Прокурор отвергает идею о том, что дело KNAB не было расследовано должным образом, и убежден в виновности двух обвиняемых в инкриминируемых им преступлениях. Показания свидетеля Карлиса Боркса-Путниньша должны рассматриваться в совокупности с другими доказательствами, полученными в ходе расследования, и являются достаточными, заявила прокурор.