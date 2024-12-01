Видео Осужденный за коррупцию вице-мэр Кекавы Витолс отрицает, что требовал взятку

Воланскис был допрошен в качестве свидетеля по этому уголовному делу в ходе досудебного расследования, но он заявил, что не получал никаких текстовых сообщений от Витолса и ничего не знал о деньгах. Ряд обстоятельств позволяет предположить, что Воланскис мог быть важным звеном в этой цепочке взяточничества, в которой в качестве посредника участвовал известный ему бизнесмен Маулицс. Воланскис не давал показаний на суде, поскольку его не удалось найти. Он больше не работает в думе, и сейчас его декларированным местом жительства указана Украина.
Айгар Витолс, заместитель председателя Кекавской думы:
NP: Какие у вас были отношения с Воланскисом?
А. В.: Я не буду много говорить о своем коллеге по работе. Он работал в муниципалитете. Как и многие другие коллеги.
NP: Так вы сообщили Воланскису, что с деньгами все улажено, или нет?
А. В.: Я уже говорил в суде, что нет.
Прокурор отвергает идею о том, что дело KNAB не было расследовано должным образом, и убежден в виновности двух обвиняемых в инкриминируемых им преступлениях. Показания свидетеля Карлиса Боркса-Путниньша должны рассматриваться в совокупности с другими доказательствами, полученными в ходе расследования, и являются достаточными, заявила прокурор.
Витолс после оглашения сурового приговора пообещал подать апелляцию. Его адвокат Эдгар Мачукс сообщил, что это будет сделано после получения полного текста приговора, отметив, что они не смогут жаловаться на фактические обстоятельства дела, а только на процессуальные нарушения.