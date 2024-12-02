С сегодняшнего дня, 2 декабря, в дополнение к существующим 20 автобусным маршрутам Rīgas satiksme, "остановка по требованию" будет введена еще на 15 автобусных маршрутах, сообщили в компании.
В Риге еще на 15 автобусных маршрутах вводится "остановка по требованию"
Также будут внесены изменения в расписания этих автобусных маршрутов, предусматривающие сокращение времени в пути между остановками по требованию.
В общей сложности более 400 остановок теперь будут использоваться таким образом.
"Остановка по требованию" будет введена на 2, 3, 13, 15, 18, 22, 24, 30, 31, 36, 38, 39, 51, 56 и 58 автобусных маршрутах.
Ранее сообщалось, что с 19 октября этот порядок был введен на 4, 7, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 54, 55, 57 и 60 автобусных маршрутах.
Водители автобусов будут останавливаться на этих остановках только в том случае, если пассажир проявит желание вовремя выйти, нажав кнопку открытия двери или, находясь на остановке, окажется на видном для водителя месте и встанет у знака остановки.
На "остановках по требованию" будет размещен особый указатель - значок поднятой руки на зеленом фоне. Указатели будут находиться на столбе остановки над расписанием движения транспорта. На остальных остановках, где такого указателя нет, порядок не меняется и остается таким же, как раньше.
Кроме того, этот знак появится как в расписании движения транспорта, так и на экранах общественного транспорта рядом с информацией о маршруте, а также на портале предприятия в расписаниях и других местах. Информация об "остановках по требованию" будет звучать и в виде аудиосообщения в салоне транспорта.
На начальном этапе, пока водители и пассажиры адаптируются к новой системе, водители общественного транспорта будут следить за пассажиропотоком и останавливаться на остановке, даже если пассажир стоит у дверей, но не нажал на кнопку их открытия.
В то же время это поможет пассажирам быстрее добраться до места назначения, поэтому Rīgas satiksme призывает пассажиров не только вовремя прибывать на свою остановку, но и сигнализировать водителю о том, что они выходят или садятся: если вы находитесь в салоне, нажмите кнопку, чтобы сообщить водителю, что вы хотите выйти, а если вы ждете на автобусной остановке, будьте заметны и стойте в зоне видимости водителя.
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