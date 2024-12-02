В Риге еще на 15 автобусных маршрутах вводится "остановка по требованию"

Также будут внесены изменения в расписания этих автобусных маршрутов, предусматривающие сокращение времени в пути между остановками по требованию.

В общей сложности более 400 остановок теперь будут использоваться таким образом.

"Остановка по требованию" будет введена на 2, 3, 13, 15, 18, 22, 24, 30, 31, 36, 38, 39, 51, 56 и 58 автобусных маршрутах.

Ранее сообщалось, что с 19 октября этот порядок был введен на 4, 7, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 54, 55, 57 и 60 автобусных маршрутах.

​Водители автобусов будут останавливаться на этих остановках только в том случае, если пассажир проявит желание вовремя выйти, нажав кнопку открытия двери или, находясь на остановке, окажется на видном для водителя месте и встанет у знака остановки.

На "остановках по требованию" будет размещен особый указатель - значок поднятой руки на зеленом фоне. Указатели будут находиться на столбе остановки над расписанием движения транспорта. На остальных остановках, где такого указателя нет, порядок не меняется и остается таким же, как раньше.