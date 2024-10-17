В Риге на 20 автобусных маршрутах вводится "остановка по требованию". Что это такое?

На начальном этапе, пока водители и пассажиры адаптируются к новой системе, водители общественного транспорта будут следить за пассажиропотоком и останавливаться на остановке, даже если пассажир стоит у дверей, но не нажал на кнопку их открытия. В то же время это поможет пассажирам быстрее добраться до места назначения, поэтому Rīgas satiksme призывает пассажиров не только вовремя прибывать на свою остановку, но и сигнализировать водителю о том, что они выходят или садятся: если вы находитесь в салоне, нажмите кнопку, чтобы сообщить водителю, что вы хотите выйти, а если вы ждете на автобусной остановке, будьте заметны и стойте в зоне видимости водителя.