VVD поясняет, что следует учитывать при покупке земельного участка под строительство

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью VVD Айя Ялинска, в информационных материалах рассматриваются зоны риска наводнений, охранные зоны и ограничения, места загрязнения, охраняемые природные территории, соседняя загрязняющая деятельность, шум и качество воздуха, а также доступ к собственность.

Представитель VVD Дайна Калея отмечает, что при покупке земли для строительства важно учитывать, находится ли объект полностью или частично в охраняемой зоне, где строительство будет запрещено или ограничено.

Также необходимо оценить риск загрязнения - зарегистрирован ли земельный участок или прилегающие к нему территории как загрязненные или потенциально загрязненные места.

При этом следует проверить, не является ли выбранный земельный участок особо охраняемой территорией, на которой будет ограничено строительство, например, гнездовья охраняемой птицы.

Загрязняющая деятельность по соседству также является важным аспектом, поэтому важно следить за тем, чтобы рядом не было производства или свалки отходов, подчеркивает специалист VVD.

Шумы и загрязнение воздуха также представляют собой риск, если не убедиться, что планируемая недвижимость находится на достаточном расстоянии от автомагистралей, промышленных зон или аэродромов, поясняет VVD.

Не менее важно убедиться в законности доступа к объекту, так как без этого невозможно будет приступить к строительству. Например, стоит проверить, есть ли у земельного участка законный подъездной путь.

Видео: Рекомендации VVD

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