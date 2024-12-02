Березовская неоднократно вводила общественность в заблуждение. В своих публикациях и постах она называла себя "независимым журналистом, членом 'Репортеров без границ'" или утверждала, что представляет организацию как активный участник.

Однако RSF подчеркивает, что Березовская никогда не занимала в организации официальных должностей. Ранее она работала в российском пропагандистском издании Baltnews, которое принадлежит государственному медиахолдингу "Россия Сегодня".

В настоящее время Березовская является фигурантом судебного дела в Латвии. Ее обвиняют в нарушении санкций Европейского союза. Эти обвинения включены в официальное заявление RSF.

Хотя Березовская действительно была зарегистрирована как член RSF, этот статус доступен любому, кто оплачивает ежегодные взносы. Однако ее членство не давало ей права утверждать, что она представляет интересы организации, или занимать какую-либо официальную позицию в RSF.

Организация неоднократно просила Березовскую прекратить распространять ложную информацию. Однако все обращения остались безрезультатными. Ее действия прямо противоречат уставу RSF.

В итоге правление организации приняло решение исключить ее из числа членов. Березовской направлено официальное уведомление об исключении.

В письме RSF требует от Березовской немедленно удалить все материалы, где она позиционирует себя как представитель организации. Также ей запрещено называть себя журналистом RSF или указывать, что она связана с организацией.

RSF предупредила, что в случае продолжения дезинформации организация подаст на нее в суд. Возможные обвинения включают мошенничество и другие правонарушения. Эти меры необходимы для защиты репутации RSF.

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