МИД настоятельно призывает соблюдать ограничения, установленные во время военного положения, в том числе запрет на собрания.

По данным министерства, лица, не соблюдающие указанные ограничения, могут быть задержаны, обысканы и арестованы.

Министерство продолжает активно следить за развитием событий и предлагает гражданам Латвии узнавать информацию на сайте министерства и в социальных сетях.

Если необходима консульская помощь, граждане Латвии могут связаться с Посольством Латвии в Южной Корее в рабочее время по телефону +82 (0)2 2022 3800 или по электронной почте embassy.seoul@mfa.gov.lv.

Ранее сообщалось, что во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране. Позже стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения.

Президент Юн Сок Ёль объяснил, что военное положение вводится, потому что оппозиционные партии пытаются ввергнуть страну в кризис.