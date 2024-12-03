В связи с последними новостями об объявлении военного положения на территории Южной Кореи Министерство иностранных дел Латвии (МИД) призывает граждан Латвии сохранять спокойствие, оставаться в своих домах, следить за новостями в СМИ и информацией, распространяемой местными властями.
МИД настоятельно призывает соблюдать ограничения, установленные во время военного положения, в том числе запрет на собрания.
По данным министерства, лица, не соблюдающие указанные ограничения, могут быть задержаны, обысканы и арестованы.
Министерство продолжает активно следить за развитием событий и предлагает гражданам Латвии узнавать информацию на сайте министерства и в социальных сетях.
Если необходима консульская помощь, граждане Латвии могут связаться с Посольством Латвии в Южной Корее в рабочее время по телефону +82 (0)2 2022 3800 или по электронной почте embassy.seoul@mfa.gov.lv.
Ранее сообщалось, что во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране. Позже стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения.
Президент Юн Сок Ёль объяснил, что военное положение вводится, потому что оппозиционные партии пытаются ввергнуть страну в кризис.
"Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые крадут свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - приводит слова президента Южной Кореи издание "Медуза".
Юн Сок Ёль также сообщил, что в конце ноября оппозиционная Демократическая рабочая партия, обладающая большинством в парламенте, отклонила бюджетное предложение правительства и инициировала процедуру импичмента против государственного аудитора и главного прокурора.
Президент не уточнил, какие меры могут быть предприняты после введения военного положения.
Издание "Медуза" составила краткий список того, что запрещено в Южной Кореи при введении военного положения:
- Любая политическая деятельность запрещена;
- Деятельность политических партий временно приостановлена;
- Проведение любых политических акций не допускается;
- Все средства массовой информации и издательства находятся под государственным контролем;
- Медицинские работники, участвующие в забастовке, обязаны вернуться на работу в течение 48 часов;
- Нарушение правил военного положения карается арестом.
Позже стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Ранее глава правящей партии назвал военное положение неправомерным и пообещал блокировать его, сообщает Русская служба BBC.
После того, как депутаты приняли резолюцию об отмене военного положения, здание парламента Южной Кореи начали покидать военные.
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