Видео Полиция остановила пьяного водителя. Он заявил, что адмирал и требовал позвонить президенту

Водитель арендованного автомобиля подъехал к полицейскому микроавтобусу и явно дал понять, что чувствует себя неуверенно на дороге.

Он несколько раз снижал скорость, включал аварийные огни, а затем пересек сплошную линию. Это дало полиции основание вмешаться и попросить водителя остановиться у обочины. Однако мужчина отреагировал совершенно противоположным образом.

Дороги в городе были практически пустыми, и водителю Audi удалось пересечь Каменный мост, проехать по улице Мукусалас, а затем по Карля Улманя гатве и направиться в сторону Марупе.

Мужчина хотя несколько раз и проехал на красный свет, но постоянно использовал указатели поворотов. Узкие улочки в Марупе оказались более сложным препятствием, и в конце концов путь автомобилю преградили два патрульных экипажа муниципальной полиции.

Водитель попытался оправдаться, утверждая, что не понимает, что происходит, а также заявил, что не заметил включенные проблесковые маячки на протяжении нескольких километров.

"Вы понимаете, что совершаете серьезную ошибку? Я адмирал, позвони Ринкевичу и спроси сам!" - заявил пьяный водитель полицейским.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции. Была проведена проверка на концентрацию алкоголя. Однако водитель отказался проходить повторную проверку.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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