Успехи латвийских детей в математике и естественных науках снизились, но остаются выше среднего

Достижения латвийских учеников 4-х классов по математике оценены в 534 балла, и это 14-е место в исследовании, так как средний показатель стран-участниц исследования составляет 503 балла.

Средний результат латвийских школьников в математическом тесте выше, чем у школьников из Швеции, Финляндии, Дании, Германии и США. В этом цикле исследования более высокий результат по математике продемонстрировали ирландские, польские и литовские школьники. Самый высокий результат в тесте по математике у сингапурских школьников - 615 баллов.

В свою очередь, по естественным наукам латвийские школьники заняли 21-е место с 526 баллами. Этот показатель тоже выше среднего (494 балла) среди стран-участниц исследования.

По сравнению с предыдущим циклом исследования TIMSS в 2019 году достижения латвийских учащихся 4-х классов по математике снизились на 12 баллов, а по естественным наукам - на 16 баллов.