Украинские войска атаковали авиабазу в Рязани и порт Новороссийска

"Рязань - удары по Дягилевской авиабазе. Одна из главных стратегических авиабаз России. В Новороссийске атакован порт, где Россия базирует ракетные установки, участвующие в обстрелах Украины", - сообщил Коваленко в Telegram.

В ночь на среду жители Рязани сообщили о взрывах в районе, где расположена авиабаза.

Взрывы были слышны и в Новороссийске.

Между тем об угрозе нападения России предупредил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин. Он рассказал британской газете Financial Times, что российские войска собираются начать наступление на Херсон и для переправы через Днепр уже заготовлено 300 лодок.

Как пишет издание, украинские чиновники подозревают, что эта атака является частью российского плана по усилению давления на Киев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Представитель по связям с прессой украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что российские войска пытаются захватить острова на реке и продвинуться ближе к берегам Херсона.

Херсон был бы для россиян большим призом, чем города, за которые сейчас идут бои в Донбассе, отмечает газета.

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