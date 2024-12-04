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Молодой человек разыскивается в связи с особо тяжким преступлением

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Разыскиваемый Давид Кресловс
Разыскиваемый Давид Кресловс Фото: Valsts policija

Рижское региональное управление Госполиции разыскивает Давида Кресловса 1998 года рождения в связи с совершением особо тяжкого уголовного преступления.

Приметы мужчины: рост 173 см, коренастое телосложение.

Госполиция просит ознакомиться с фото этого человека и отозваться любого, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 28879034, 29623772 или 110.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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