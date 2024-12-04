Фото и видео В Риге люди вышли на пикет в поддержку грузинского народа

Пикетирующие держали в руках плакаты, на котором были написаны послания в основном на английском языке. Например, на некоторых плакатах было написано Georgia ir Europe ("Грузия - это Европа") и There’s a warm place called hell waiting for all the Georgian so called "dreamers" ("Есть теплое место под названием ад, которое ждет всех так называемых "мечтателей" Грузии".

Несколько человек принесли с собой флаги Грузии и распечатанные фотографии с проходящих в эти дни в Грузии протестов. У одной женщины с собой был и флаг Евросоюза. Периодически выкрикивалось слово "Грузия" на грузинском языке.

В целом, акция прошла спокойно. За происходящим наблюдало небольшое число сотрудников полиции.

Напомним, организатор мероприятия - Андрис Витолс, который, по его собственным утверждениям, не связана с политическими организациями.

В столичном самоуправлении агентству LETA подтвердили, что в самоуправление поступила заявка на проведение пикета, цель которого - "выразить поддержку грузинскому обществу в борьбе с фальсификацией результатов недавних выборов и интеграции Грузии в Евросоюз".

Заявка на пикет подана в установленном законом порядке. В самоуправлении напоминают, что в соответствии с законом о собраниях, шествиях и пикетах организаторы не должны получать разрешение самоуправления.

Как сообщалось, протесты в Тбилиси и других городах проходят с прошлого четверга, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров с Европейским союзом (ЕС) о вступлении. Во время демонстраций произошли столкновения и полицейские применили непропорциональную силу в отношении протестующих.

Также сообщалось, что страны Балтии договорились о применении национальных санкций к лицам, подавляющим законные протесты в Грузии. Среди тех, кому введен запрет на въезд, бывший премьер-министр, почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

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