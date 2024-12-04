Из-за чего в Южной Корее разразился политический кризис? Отвечаем на главные вопросы о происходящем в стране

После президентских выборов 2022 года против лидера оппозиции выдвинули обвинения в коррупции. Сам Ли Чжэ Мён назвал это политическим преследованием.

В 2023 году он объявил бессрочную голодовку против политики правительства: в частности, он говорил о преследовании независимых СМИ и провалах в экономике. Осенью того же года министерство юстиции выдало ордер на арест политика, но затем суд принял решение отклонить запрос ведомства, посчитав доводы прокуратуры безосновательными.

В январе 2024 года на Ли Чжэ Мёна было совершено покушение: во время пресс-конференции его ударили ножом в шею.

С 2022 года лидер партии «Сила народа» Хан Дон Хун превратился из ближайшего соратника президента в его оппонента Фото: Bloomberg via Getty Images

Вторым — во многом неожиданным — оппонентом президента стал лидер его собственной партии Хан Дон Хун. После заявления о введении военного положения председатель «Силы народа» заявил, что осуждает это решение и остановит президента вместе с гражданами Кореи.

Хан Дон Хуна считали одним из самых близких соратников главы государства: он работал с Юн Сок Ёлем еще в прокуратуре, а потом стал министром юстиции. Но затем между бывшими единомышленниками произошел конфликт, поводом для которого стала та самая история с сумочкой Dior.

Сейчас Хан Дон Хуна считают главным кандидатом от партии на президентских выборах 2027 года.

Зачем нужно было вводить военное положение?