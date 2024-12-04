Главное за 4 декабря Повышение автоналога, что происходит в посольстве США в Риге и "сюрприз" для пьяных за рулем

Сегодняшний день выдался богатым на события - Сейм принял ряд поправок, касающихся многих жителей Латвии, а если точнее - их кошельков. Кроме того, соцсети гудят по поводу того, что посольство США в Риге больше не выдает иммиграционные визы. Стоит ли чего то опасаться? Мы обратились за ответами в само посольство. Стало известно и о скандале на рождественской ярмарке в Вецриге - там с фотографов требуют 50 евро за фотосессию. Об этом и не только рассказываем в традиционной подборке RUS TVNET - коротко о главном за среду, 4 декабря.