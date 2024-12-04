Сегодняшний день выдался богатым на события - Сейм принял ряд поправок, касающихся многих жителей Латвии, а если точнее - их кошельков. Кроме того, соцсети гудят по поводу того, что посольство США в Риге больше не выдает иммиграционные визы. Стоит ли чего то опасаться? Мы обратились за ответами в само посольство. Стало известно и о скандале на рождественской ярмарке в Вецриге - там с фотографов требуют 50 евро за фотосессию. Об этом и не только рассказываем в традиционной подборке RUS TVNET - коротко о главном за среду, 4 декабря.
Главное за 4 декабря ⟩ Повышение автоналога, что происходит в посольстве США в Риге и "сюрприз" для пьяных за рулем
Новости Латвии:
Со 2 декабря посольство США в Риге больше не выдает иммиграционные визы. Из-за этого в соцсетях пошло волнение - неужто сотрудники посольства уезжают из Латвии? Возможно, они опасаются агрессии со стороны России? Стоит ли переживать всем нам? С этими вопросами TVNET+ обратился в американское посольство.
2025 год приближается, а с ним - изменения, которые затронут почти всех жителей Латвии. Новые налоги, повышение зарплат и пенсий начнут действовать уже с 1 января. TVNET+ собрал главное, что нужно знать об этом.
После того как оппозиционные депутаты указали на общий рост цен, Сейм в среду принял в окончательном чтении поправки к закону о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые транспортные средств предприятий, которые предусматривают повышение ставок налога на эксплуатацию транспортных средств на 10% с 2025 года.
Министерство здравоохранения планирует ввести единый объем оплачиваемых государством услуг здравоохранения для всех лиц, задекларировавших свое место жительства или работающих в Латвии, отказавшись от принципа "двух корзин", свидетельствует новый законопроект Минздрава о финансировании и администрировании здравоохранения.
Сейм в среду в окончательном чтении поддержал изменения в законе о дорожном движении, которые призваны снизить возможность для водителей избежать ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения.
За рубежом:
Министерство иностранных дел Грузии во вторник вызвало послов стран Балтии в знак протеста против введения Латвией, Литвой и Эстонией санкций в отношении грузинских должностных лиц, ответственных за насилие против участников акций протеста, сообщила в среду эстонская общественная телерадиокомпания ERR.
Российский корабль в Балтийском море выпустил сигнальную ракету по немецкому военному вертолету, сообщает DPA.
Законодатели Конгресса США опубликовали 520-страничный доклад по итогам двухлетнего расследования причин появления SARS-CoV-2.
Мы часто слышим в СМИ о различных мошенничествах - телефонных звонках, фальшивых электронных письмах, сообщениях в мессенджерах и так далее. В Эстонии мошенники начали использовать совершенно новый метод. TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить, были ли подобные случаи в Латвии.
В России нанесены удары по рязанской авиабазе "Дягилево" и порту Новороссийска, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.
Интересное чтиво:
Инфлюенсер и певица Intrisha за год более чем вдвое увеличила свою аудиторию в социальных сетях, засветилась на нескольких телевизионных проектах и стала широко известным блогером, говоря на латышском с ярко выраженным русским акцентом. О том, как ей это удалось, а также о планах на будущее поговорили с блогером в программе "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.
Традиционная рождественская ярмарка на Домской площади уже с конца прошлой недели собирает толпы посетителей, однако негативную реакцию рижан и гостей столицы - а в особенности фотографов - вызвала стоимость проведения на территории ярмарки фотосессии: за такое удовольствие придется заплатить 50 евро. "Фотографировать можно только за деньги и с разрешением, иначе вас оштрафуют на 500 евро", - написали несколько фотографов в социальных сетях. TVNET+ обратился к организаторам ярмарки, чтобы узнать, правда ли это и как осуществляется контроль за соблюдением этого правила на практике?
12 декабря в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" примет на своем поле "Вашингтон Кэпиталз". В соцсетях распространилась информация о том, что эта игра якобы будет посвящена чествованию России (Russian Heritage Night - "Ночь русского наследия"). В составе хозяев одним из лидеров является латвийский вратарь Элвис Мерзликин, а звездой гостей - сторонник Владимира Путина Александр Овечкин. TVNET+ связался с пресс-службой "Блю Джекетс", чтобы разъяснить ситуацию.
Раскрыт скрытый талант принцессы Шарлотты, который она унаследовала от королевской родственницы, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Hello Magazine.
Кандидат на должность руководителя 13-й Рижской средней школы Инна Бурова, дочь депутата Сейма Олега Бурова, заявила агентству LETA, что готова работать с коллективом школы, который призывает самоуправление отложить назначение директора.
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