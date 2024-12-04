Кандидат на должность руководителя 13-й Рижской средней школы Инна Бурова, дочь депутата Сейма Олега Бурова, заявила агентству LETA, что готова работать с коллективом школы, который призывает самоуправление отложить назначение директора.
Дочь Олега Бурова ответила на обвинения в том, что ее "проталкивают" на пост директора школы
Комментируя подозрения сотрудников школы в том, что ее продвигают по службе благодаря политическим связям ее отца, Инна Бурова указала, что должность директора школы не является политической и не имеет ничего общего с политикой.
"Значит, дети политиков, которые являются профессионалами, не могут претендовать на должности? Я честно участвовала в конкурсе", - заявила Бурова, которая в настоящее время является заместителем директора Рижской государственной классической гимназии.
По поводу заявления представителей руководства 13-й средней школы о том, что она сообщила о своем выдвижении на пост директора школы в социальных сетях еще до утверждения, Бурова пояснила, что обнародовала эту информацию уже после того, как была завершена работа конкурсной комиссии и решение должно было быть оценено думской комиссией. Другую информацию, озвученную критиками, она назвала клеветой и провокацией.
"Это неправда, что я сразу после университета начала работать заместителем директора. Я работаю с первого курса, вначале я была учителем", - отметила Бурова.
Она также подчеркнула, что одна из ее целей - создать в школе латышскую среду, используя творческие решения. "Я хочу сделать это ярко, потому что молодые люди могут воспринимать все иначе, чем взрослые", - прокомментировала педагог.
Она заверила, что намерена сделать школу сильной, креативной, улучшить результаты учеников и увеличить их число, поэтому готова работать с командой, которая сейчас настроена против потенциального директора, и обещает сохранять спокойствие.
Городская администрация обещала прокомментировать конкурс на должность директора Рижской 13-й средней школы в среду, 4 декабря.
Тем временем фракция партии "Согласие" в Рижской думе призвала мэра столицы Вилниса Кирсиса честно оценить ситуацию с конкурсом на вакантную должность директора 13-й школы. Фракция просит Кирсиса дать оценку тому, соблюдались ли в процессе конкурса требования нормативных актов и было ли обеспечено равное отношение ко всем претендентам. Их также интересует, как Кирсис относится к попыткам председателя городского комитета по образованию, культуре и спорту "вовлечь в этот вопрос членов "Движения "За!".
Ранее сообщалось, что руководство школы, которое подозревает, что дочь Бурова "проталкивают" на пост директора, попросило отложить назначение.
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