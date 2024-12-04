Дочь Олега Бурова ответила на обвинения в том, что ее "проталкивают" на пост директора школы

Комментируя подозрения сотрудников школы в том, что ее продвигают по службе благодаря политическим связям ее отца, Инна Бурова указала, что должность директора школы не является политической и не имеет ничего общего с политикой.

"Значит, дети политиков, которые являются профессионалами, не могут претендовать на должности? Я честно участвовала в конкурсе", - заявила Бурова, которая в настоящее время является заместителем директора Рижской государственной классической гимназии.

По поводу заявления представителей руководства 13-й средней школы о том, что она сообщила о своем выдвижении на пост директора школы в социальных сетях еще до утверждения, Бурова пояснила, что обнародовала эту информацию уже после того, как была завершена работа конкурсной комиссии и решение должно было быть оценено думской комиссией. Другую информацию, озвученную критиками, она назвала клеветой и провокацией.

"Это неправда, что я сразу после университета начала работать заместителем директора. Я работаю с первого курса, вначале я была учителем", - отметила Бурова.