Великая Новоселка на грани: почему Россия близка к окружению этого опорного пункта ВСУ

До большой войны в этом поселке проживали около 6 тысяч человек, сейчас осталось около 5% жителей. Сам населенный пункт был практически полностью разрушен обстрелами.

Постепенное окружение

Российские войска атакуют Великую Новоселку сразу с нескольких сторон. Они постепенно перерезают все логистические пути вокруг города.

Местность здесь довольно сложная. В основном это степи, изрезанные неглубокими оврагами. Однако именно в этом районе пересекаются сразу несколько рек. Прямо с севера на юг через Великую Новоселку протекает река Мокрые Ялы, в которую впадают притоки Шайтанка и Кашлагач.

В октябре россиянам удалось взять под контроль две дороги, ведущие на восток в Угледар и Шахтерское.

Солдат ВСУ Фото: АООС

В конце ноября они перерезали важную дорогу, ведущую на север, к трассе Запорожье-Курахово-Донецк. По данным аналитического проекта DeepState, 30 ноября российские войска оккупировали на этой дороге село Раздольное, что в 7 км к северо-востоку от Великой Новоселки.

После этого российская армия не остановилась и начала наступление на соседний населенный пункт Новый Комар. Он стоит на соседней дороге, которая также ведет к трассе Запорожье-Донецк.