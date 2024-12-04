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Журнал: глава Госполиции завел служебный роман

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Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA

Глава Госполиции генерал Арманд Рукс развелся и теперь выходит на публику с новой спутницей - замглавы Бюро внутреннего контроля Госполиции Инесе Волошевичей, пишет Kas Jauns.

Рукс подтвердил изданию, что на данный момент является юридически свободным человеком - его брак с бывшей женой Сандрой официально расторгнут, но дальнейших комментариев он давать не желает.

О новых отношениях он говорит: "Я юридически свободный человек и никаких договоренностей не нарушал. Я живу с этой женщиной [Волошевичей], конфликта интересов нет, он устранен".

Вместе они посетили торжественный концерт в честь 106-летия провозглашения Латвийской Республики.

Как известно, у Рукса есть двое сыновей от первого брака и еще один сын от второго брака с Сандрой.

Подробнее - в номере журнала Kas Jauns от 3 декабря.

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