В Иецаве женщина перепутала педали автомобиля и врезалась в стену дома

По предварительной информации, в 13:30 в Иецаве Бауского края женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем Nissan, по невнимательности перепутала педали и нажала педаль газа в непредусмотренный для этого момент. Машина врезалась в стену здания, повредив по дороге скамейку и велопарковку.

В результате происшествия люди физически не пострадали.

В связи с произошедшим полиция начала административный процесс.

Как уже сообщалось, во вторник в Латвии было зарегистрировано 125 ДТП, в которых пострадали шесть человек. Больше всего аварий с пострадавшими произошло в Риге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!