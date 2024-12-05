Компания TikTok сообщила, что удалила несколько «кластеров» аккаунтов, поддержавших ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску, ставшего неожиданным лидером первого тура президентских выборов в Румынии.
TikTok утверждает, что после выборов в Румынии заблокировал несколько "кластеров" пророссийских инфлюэнсеров
Во вторник Бри Пегум, руководитель глобального отдела аутентичности и прозрачности продуктов TikTok, выступила в Европейском парламенте, отвечая на обвинения о роли платформы в голосовании в Румынии.
62-летний Джорджеску был практически неизвестен за пределами Румынии. До выборов он не считался серьезным кандидатом в президенты и вел свою предвыборную кампанию преимущественно в TikTok. Тем не менее в первом туре он неожиданно для всех сумел занять первое место, заручившись поддержкой около 23% избирателей.
Предположительно, алгоритмы TikTok отдали предпочтение Кэлину Джорджеску, который вел свою кампанию главным образом в соцсетях. Власти Румынии пытаются выяснить, какую роль в победе Джорджеску сыграл TikTok.
По данным вице-президента аудиовизуального совета Валентина-Александра Юкана, алгоритмы платформы больше помогали распространять материалы, благоприятные для конкретного кандидата. При этом, по его словам, было совершенно непонятно, кто и как оплачивал эту предвыборную агитацию.
Конституционный суд Румынии распорядился пересчитать голоса после подозрений в нечестной игре и иностранном вмешательстве, в частности, со стороны России. Но повторный подсчет голосов не выявил существенных расхождений, и в понедельник высшая судебная инстанция утвердила результат.
Тем не менее, Бухарест попросил Брюссель начать расследование.
На слушаниях в Европарламенте руководство TikTok сообщило, что удалило с платформы две рекламные кампании, направленные на румынских избирателей, и одну известную кампанию, которую ранее связывали с российским пропагандистским каналом Sputnik и которая снова появилась на платформе.
Пегум заявила, что два «кластера» аккаунтов, поддерживающих Джорджеску и бывшего замглавы НАТО Мирчу Джоанэ, набравшего 6% голосов, нарушили правила платформы, запрещающие немаркированную политическую рекламу.
Все эти аккаунты были закрыты еще в пятницу 29 ноября, как раз между первым туром президентских выборов и голосованием на выборах в парламент 1 декабря.
Каролина Грир, директор по общественной политике TikTok, сообщила, что в преддверии выборов было удалено 66 000 фальшивых аккаунтов и 10 млн фальшивых подписчиков. Ранее был удален аккаунт с 299 000 подписчиков, связанный с ультраправой партией AUR.
По данным TikTok, два кластера работали в самой Румынии. Одна сеть из 78 аккаунтов с 1 781 подписчиком рекламировала Кэлина Джорджеску, а другая из 12 аккаунтов — Мирчу Джоанэ.
Эти сети были «очень, очень маленькими», запущенными из Румынии и нацеленными на румынскую аудиторию, сказала Бри Пегум.
Кампания Sputnik велась с 11 аккаунтов с почти 140 тысячами подписчиков. TikTok заявил, что этот кластер прикрыли в ходе обычной проверки, не имевшей прямого отношения к румынским выборам. Sputnik был запрещен на платформе из-за попыток вмешательства, но новые аккаунты создаются регулярно.
В сентябре TikTok уже закрыл сеть из 22 аккаунтов, которые пытались распространять дезинформацию среди румынской аудитории и «продвигать нарративы, критикующие нынешнее румынское правительство», заявила тогда компания.
Кэролайн Грир также заявила, что у компании 95 румынских модераторов контента, и утверждала, что это большее число местных модераторов, чем у других платформ. «Что же тогда они делали во время выборов?» — спросил Дирк Готинк, евродепутат от правоцентристской Европейской народной партии. На слушаниях он заявил, что у одного из кандидатов было 150 млн просмотров на платформе, что втрое больше, чем у любого другого.
«Сотни аккаунтов, [которые] продавали стиральный порошок… делали политическую рекламу. Откуда взялись эти деньги?» — спросил на слушаниях Дан Ница, депутат Европарламента от румынских социалистов.
Как сообщила глава комитета Европарламента по внутренним рынкам Анна Кавазинни, расследование продолжится, поскольку члены комитета не получили удовлетворительных ответов на свои вопросы.
Европейская комиссия заявила, что еще слишком рано судить о том, нарушил ли TikTok Закон ЕС о цифровых услугах. Если нарушения докажут, детищу китайской ByteDance грозит штраф в размере до 6% от глобального годового оборота — в 2023 году он составлял 110 млрд долларов.
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Как отмечает Politico, если TikTok, к которому западные политики предъявляют немало претензий, и надеялся помириться с Европой, этого не случилось. В течение многих лет в США и Европе TikTok старательно отмежевывалась от опасений, что приложение может использоваться для массового манипулирования и шпионажа.
В руководстве TikTok отвергли обвинения Бухареста в адрес соцсети.
«Сообщения о выборах в Румынии недостаточно точны и вводят в заблуждение, поскольку аккаунты в TikTok имеет большинство кандидатов, а победители вели кампанию и на других цифровых платформах, не только на нашей», — заявили представители социальной сети.
И в этот раз их месседж европейским парламентариям вкратце был таков: мы со всем разберемся. Но законодатели на это не купились, отмечает Politico.
А причин для беспокойства не убавляется: в феврале ожидаются выборы в германский Бундестаг.
TikTok становится все более популярной платформой для молодых политиков, которые с его помощью обращаются к электорату напрямую. Например, у Жордана Барделла, лидера французских ультраправых и второго человека в «Национальном объединении» Марин Ле Пен, в соцсети 1,6 млн подписчиков.
Видеоролик, на котором Барделла с Марин Ле Пен перед европейскими выборами идут по полю в белоснежных рубашках, и Ле Пен просит проголосовать за Жордана Барделла, чтобы «подарить Франции красивую победу», за два дня набрал на его аккаунте более 6 млн просмотров.
Нынешний президент Аргентины, «человек с бензопилой» Хавьер Милей, которого частенько сравнивают с Дональдом Трампом, тоже вел предвыборную кампанию при помощи целой армии инфлюэнсеров, агитировавших за него в основном через TikTok.
Сам Трамп, кстати, в ходе своего первого срока не раз обещал запретить китайскую соцсеть, если она не выполнит ряд условий, однако в итоге сторонам удалось договориться.
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