TikTok утверждает, что после выборов в Румынии заблокировал несколько "кластеров" пророссийских инфлюэнсеров

В сентябре TikTok уже закрыл сеть из 22 аккаунтов, которые пытались распространять дезинформацию среди румынской аудитории и «продвигать нарративы, критикующие нынешнее румынское правительство», заявила тогда компания.

Кэролайн Грир также заявила, что у компании 95 румынских модераторов контента, и утверждала, что это большее число местных модераторов, чем у других платформ. «Что же тогда они делали во время выборов?» — спросил Дирк Готинк, евродепутат от правоцентристской Европейской народной партии. На слушаниях он заявил, что у одного из кандидатов было 150 млн просмотров на платформе, что втрое больше, чем у любого другого.

«Сотни аккаунтов, [которые] продавали стиральный порошок… делали политическую рекламу. Откуда взялись эти деньги?» — спросил на слушаниях Дан Ница, депутат Европарламента от румынских социалистов.

Как сообщила глава комитета Европарламента по внутренним рынкам Анна Кавазинни, расследование продолжится, поскольку члены комитета не получили удовлетворительных ответов на свои вопросы.

Европейская комиссия заявила, что еще слишком рано судить о том, нарушил ли TikTok Закон ЕС о цифровых услугах. Если нарушения докажут, детищу китайской ByteDance грозит штраф в размере до 6% от глобального годового оборота — в 2023 году он составлял 110 млрд долларов.

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