Грузинская полиция избила лидера оппозиции

Кроме офиса партии "Дроа", обыски прошли в помещениях либеральной партии "Гирчи" и молодежной организации "Единого национального движения".

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что задержало семь человек. Им предъявлены обвинения в "организации и руководстве групповым насилием". По данным МВД, задержанным грозит до девяти лет тюремного заключения.

Шесть других человек арестованы по подозрению в повреждении имущества и сопротивлении полиции. В этом случае наказание может достигать семи лет лишения свободы.

Массовые протесты в Тбилиси продолжаются с четверга. Причиной стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия откладывает переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года.

Противодействие протестующим вызвало критику со стороны западных стран. На фоне столкновений у парламента было задержано около 300 человек. Среди раненых десятки протестующих и полицейских. По официальным данным, 150 сотрудников полиции получили травмы.

В ночь на вторник госпитализировали не менее 15 человек, среди которых оказались как демонстранты, так и журналисты. Очевидцы утверждают, что многих избивали после задержания.