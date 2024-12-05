В среду грузинская полиция провела рейды в офисах оппозиционных партий. Во время обыска в офисе партии "Дроа" ("Пора!") сотрудники правоохранительных органов избили и задержали Нику Гварамию, лидера партии "Ахали" ("Новая партия").
Грузинская полиция избила лидера оппозиции
Кроме офиса партии "Дроа", обыски прошли в помещениях либеральной партии "Гирчи" и молодежной организации "Единого национального движения".
Министерство внутренних дел Грузии заявило, что задержало семь человек. Им предъявлены обвинения в "организации и руководстве групповым насилием". По данным МВД, задержанным грозит до девяти лет тюремного заключения.
Шесть других человек арестованы по подозрению в повреждении имущества и сопротивлении полиции. В этом случае наказание может достигать семи лет лишения свободы.
Массовые протесты в Тбилиси продолжаются с четверга. Причиной стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия откладывает переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года.
Противодействие протестующим вызвало критику со стороны западных стран. На фоне столкновений у парламента было задержано около 300 человек. Среди раненых десятки протестующих и полицейских. По официальным данным, 150 сотрудников полиции получили травмы.
В ночь на вторник госпитализировали не менее 15 человек, среди которых оказались как демонстранты, так и журналисты. Очевидцы утверждают, что многих избивали после задержания.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти будут пресекать действия, которые он назвал "координируемыми радикальной оппозицией".
"Никто не уйдет от ответственности, включая политиков, которые прячутся в своих офисах", - подчеркнул Кобахидзе. Он также пригрозил санкциями против государственных служащих, принимающих участие в акциях.
Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария в соцсети X сообщила, что обыск в офисе партии был предпринят в поисках предлога для выдвижения сфабрикованных обвинений против ее сторонников.
Несмотря на международное осуждение, Кобахидзе отказался менять свою позицию. Он заявил, что власти примут все необходимые меры для подавления попыток революции, организуемой прозападной оппозицией.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в попытках лишить протестующих минимальных средств защиты. По ее словам, власти закрывают магазины, где продаются защитные маски, очки и каски.
Грузинский омбудсмен Леван Иоселиани выступил с обвинениями в адрес полиции. Он заявил, что задержанных протестующих подвергали пыткам. По его словам, большинство травм, зафиксированных у задержанных, это повреждения лица, глаз и головы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!