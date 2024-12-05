Мальта аннулировала визу пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой перед заседанием Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пишет LETA.
Мальта аннулировала визу Захаровой из-за возражений стран Балтии
Изначально Мальта сделала исключение, позволив Захаровой посетить заседание ОБСЕ. Однако европейское законодательство позволяет странам-участницам оспаривать такие решения.
Эстония, Латвия и Литва выступили против выдачи визы. Свои возражения страны Балтии обосновали действиями России, которая в прошлом году заблокировала эстонское председательство в ОБСЕ.
После полномасштабного вторжения России в Украину Захарова и глава российского МИД Сергей Лавров попали под санкции Европейского Союза.
Несмотря на аннулирование визы Захаровой, Сергей Лавров прибыл на заседание ОБСЕ в Валлетте. Российские СМИ сообщают, что он уже находится в столице Мальты.
Это первая поездка Лаврова в страну-члена ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По данным DPA, министр прибыл на российском самолете, несмотря на действующий запрет на полеты российских воздушных судов в воздушном пространстве ЕС.
В Валлетте Лавров намерен провести двусторонние переговоры с министрами иностранных дел ряда стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
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