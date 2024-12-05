Королевский дворец Швеции объявил, что принцесса Биргитта Ингеборга Алиса, сестра короля, скончалась в возрасте 87 лет, пишут зарубежные СМИ.
Скончалась шведская принцесса Биргитта
Причина смерти на данный момент неизвестна. Сестра короля Карла XVI Густава и вдова немецкого принца Иоганна Георга Гогенцоллерна, Биргитта провела последние годы своей жизни на испанском острове Майорка.
Принцесса Биргитта долгое время работала тренером по гимнастике в Шведской школе спорта и наук о здоровье, а в свободное время увлекалась игрой в гольф. В пожилом возрасте принцесса стала участвовать в развитии различных благотворительных программ, уделяя особое внимание помощи нуждающимся детям.
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